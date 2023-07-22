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رياضة

ناد بلجيكي يريد ضم مهاجم “الخضر”

عمر سلامي
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ناد بلجيكي يريد ضم مهاجم “الخضر”
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محمد الأمين عمورة

كشفت تقارير إعلامية أن نادي سانت جيلواز، وصيف بطل دوري الدرجة الأولى البلجيكي، يريد ضم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة.

وأكد الصحفي في مجلة فرانس فوتبول، نبيل جليت، أن إدارة النادي البجليكي مهتمة بالتعاقد مع الجزائري محمد الأمين عمورة، مهاجم نادي لوغانو السويسري.

وأوضح عبر صفحته على موقع “تويتر”، أن مسؤولي النادي البلجيكي، يريدون التعاقد مع عمورة لثلاثة مواسم، وعرضوا على نظرائهم في لوغانو، مبلغ 3 ملايين يورو، مقابل الحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

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