ناد بلجيكي يريد ضم مهاجم “الخضر”
كشفت تقارير إعلامية أن نادي سانت جيلواز، وصيف بطل دوري الدرجة الأولى البلجيكي، يريد ضم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة.
وأكد الصحفي في مجلة فرانس فوتبول، نبيل جليت، أن إدارة النادي البجليكي مهتمة بالتعاقد مع الجزائري محمد الأمين عمورة، مهاجم نادي لوغانو السويسري.
وأوضح عبر صفحته على موقع “تويتر”، أن مسؤولي النادي البلجيكي، يريدون التعاقد مع عمورة لثلاثة مواسم، وعرضوا على نظرائهم في لوغانو، مبلغ 3 ملايين يورو، مقابل الحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الحالي.
L’attaquant de Lugano et de l’équipe d’Algérie, Mohamed Amoura se rapproche de l’Union saint-gilloise. Vice champion de Belgique a formulé une offre de 3 M€ et propose un contrat de 3 ans au joueur de 23 ans. En L1, des clubs intéressés mais aucun au niveau de l’USG #Mercato pic.twitter.com/g6K1wxoslW
— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 21, 2023