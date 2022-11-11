ناد جزائري يقترح 50 ألف دولار على حسام البدري

المريخ السوداني وناد مغربي يفاوضانه

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن المدرب المصري المستقيل من تدريب وفاق سطيف حسام البدري تلقى في الساعات الأخيرة العديد من الاتصالات أهمها من المريخ السوداني، وناد ينشط في البطولة المغربية، وفريق ينشط في البطولة الجزائرية.

أكدت مصادر متطابقة لـ”الشروق”، أن ناديا جزائري ينشط في البطولة المحترفة الأولى، ومباشرة بعد سماعه، تصريح المدرب المصري حسام البدري باستقالته من تدريب الوفاق سارعت للاتصال به وعرضت عليه عرضا لتدريب الفريق، خاصة وأنها في خلاف كبير مع المدرب الذي يشرف على عارضتها الفنية، مصدر “الشروق” أكد أن النادي الجزائري عرض على البدري مبلغ 50 ألف دولار شهريا (أكثر من مليار سنتيم)، غير أن المدرب البدري لازال لم يتخذ أي قرار حول مستقبله.

وفي نفس السياق، قال نفس المصدر أن المدرب حسام البدري دخل أيضا في مفاوضات مع نادي المريخ السوداني، حيث اتصل أحد المناجرة بالبدري واقترح عليه الإشراف على ناد مغربي دون الكشف عنه، وكان حسام البدري قد أكد رحيله عن قيادة فريق وفاق سطيف حيث منح مهلة لمسئولي الوفاق من أجل إيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها الوفاق، حيث أبلغهم أنه سيرحل عن قيادة الفريق قبل مباشرة بعد لقاء بارادو على الرغم من تمسك إدارة الوفاق باستمراره في منصبه، وقال مباشرة بعد لقاء بارادو: “حققنا فوزا مهما وثلاث نقاط ثمينة.. اليوم كانت نهاية مرحلة أولى مهمة تم تحديدها منذ وصولي إلى وفاق سطيف وذلك بعد الوصول إلى النقطة 18.. الفريق في مركز مميز يستطيع أن يواصل بشكل جيد حيث بات هناك فريق يمكن البناء عليه… أوجه رسالة إلى جماهير وفاق سطيف وأرجو منهم أن يتقبلوا اعتذاري وعدم مواصلتي مع الفريق.. جئت من أجل مشروع لكن الإمكانيات غير متاحة لتحقيقه، أتمنى التوفيق لوفاق سطيف في باقي المشوار”.

آخر الأخبار المقربة من نادي الوفاق تؤكد أن الإدارة بصدد البحث عن وسيلة لإقناع المدرب المصري بالبقاء في الفريق خاصة وأنه تمكن في ظرف قصير من تكوين فريق تنافسي بإمكانه أن يتطور في حال توفر الإمكانيات اللازمة.