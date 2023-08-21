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رياضة

ناد قطري يدخل سباق ضم الإيطالي فيراتي

عمر سلامي
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ناد قطري يدخل سباق ضم الإيطالي فيراتي
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ماركو فيراتي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي العربي القطري، يرغب في ضم لاعب باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي، رغم صعوبة المهمة أمام العرض الذي تقدم به الأهلي السعودي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن نادي العربي القطري دخل على الخط لمحاولة الفوز بنجم خط وسط ملعب منتخب إيطاليا الذي يرتبط بعقد مع فريق العاصمة الفرنسية إلى غاية نهاية شهر جوان 2026.

ويلقى النادي العربي منافسة قوية من الأهلي السعودي الذي عرض على فيراتي عقدا بثلاث سنوات مقابل 40 مليون يورو سنوياً، وهو عرض وافق عليه اللاعب، في انتظار تلبية مطالب فريقه الذي وضع مبلغاً لا يقل عن 60 مليون يورو للموافقة على بيعه.

فيراتي يقترب من مزاملة محرز في الأهلي السعودي

وأكدت تقارير إعلامية أن لاعب باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي اقترب كثيرا من الانتقال إلى نادي الأهلي السعودي.
وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الأهلي يضغط من أجل التوقيع مع ماركو فيراتي حيث تبقى فقط الاتفاق مع باريس على المبلغ المطلوب.
ومن جهتها أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع اللاعب ماركو فيراتي لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت الصحيفة إن اللاعب الإيطالي وافق على الانضمام إلى الأهلي، ولكن هذا الاتفاق لم يحسم الصفقة بسبب أن المحادثات مع باريس سان جيرمان قيد التفاوض على المقابل المادي.

وفي حال تمت الصفقة فإن فيراتي سيزامل الدولي الجزائري رياض محرز، ومواطنه رياض بودبوز، بالإضافة إلى عدة نجوم مثل البرازيلي روبيرتو فيرمينو والتركي ديميرال ميريح والحارس السنغالي ميندي، والإيفواري كيسي، والفرنسي آلان سان ماكسيمين.

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