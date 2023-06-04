“ناد كبير مثل الاتحاد وجمهوره يستحق هذا التتويج”

مدرب يونغ أفريكانز محمد نصر الدين نابي:

أكد مدرب يونغ أفريكانز محمد نصر الدين نابي أن الفوز بهدف لصفر لم يسمح لفريقه التتويج بالكأس الإفريقية بعد هزيمة الذهاب، مؤكدا أن اتحاد الجزائر يستحق التتويج بالتاج الافريقي وقال في ندوة صحفية بعد المباراة: “فوزنا بنتيجة 1-0 لم يكن كافيا وهذا هو حال كرة القدم.

بداية أود أن أهنئ اتحاد الجزائر على هذا التتويج المستحق بالنظر إلى المشوار الجيد. خضنا نهائيا رائعا عشنا من خلاله لحظات كروية رائعة وهذه هي حلاوة كرة القدم، وأظن أنكم سوقتم لصورة رائعة لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، هنيئا لكم.”

المدرب نابي تحدث أيضا عن الأمطار التي أعاقت فريقه لأداء مباراة في المستوى:” الأمطار أعاقتنا كثيرا في لقاء الذهاب لأن تنزانيا تمتاز بطقس استوائي شهد تساقطا كثيفا للأمطار التي أضرّت كثيرا بأرضية الميدان.

لكن الأمطار التي تهاطلت اليوم بالجزائر لم تؤثر كثيرا على جودة مردودنا، أظن أن نسق المباراة هو الذي لم يسمح لنا بصنع فرص كثيرة خاصة مع العمل الجيد الذي قام به لاعبو الاتحاد في الشوط الثاني حيث أغلقوا علينا المساحات. ناهيك عن نقص الفعالية الهجومية وهو ما كان ينقصنا حقيقة. تمتعنا بالأجواء التي سادت المباراة والنسق والأحاسيس التي رافقت أطوار اللقاء، صراحة عشت نهائيا رائعا سيبقى راسخا في ذهني مثل كل مدرب كنت أرغب في تحقيق الفوز ونيل اللقب لكن بعد نهاية المقابلة والخسارة ينتهي كل شيء وأهنئ الفريق الخصم على انتصاره. أظن أننا خسرنا النهائي في دار السلام بسبب نقص التركيز ونقص الخبرة في مثل هذه النهائيات الإفريقية بما أنه أول نهائي يلعبه الفريق واللاعبون خانتهم ثقافة النهائيات وهو ما أثر علينا في الذهاب. حاولنا التدارك في لقاء الإياب لكن لم ننجح. لم نستغل كما يجب تضييع ركلة الجزاء من طرف اتحاد الجزائر لكن أظن أننا لم نستطع القيام بالكثير بما أن الاتحاد دافع بكل قواه وهو من صعب من مهمتنا. في الأخير نادي كبير مثل الاتحاد وجمهوره يستحق هذا التتويج، حتى نحن كنا نستحق التتويج لكن هذه هي كرة القدم ونحن رياضيين نتقبل الخسارة.