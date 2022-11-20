ناسا بالصور: شظايا جرم صغير سقطت في هذه الأماكن من الأرض

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على موقعها الإلكتروني، صورا لأماكن سقوط أجزاء من جرم فضائي صغير، قالت إنه اصطدم بالأرض صباح السبت.

وحسب ما يظهر في صور “ناسا”، فقد التقط الرادار عدّة أجسام سقطت من ارتفاع يتراوح بين 15 كم إلى 850 متر.

ووقعت معظمه هذه الأجسام، في بحيرة “أونتاريو” (كندا). مع احتمال سقوط أجزاء منها على اليابسة، في المنطقة بين مدينتي “غريمسبي” و “ماكناب”، في البلد نفسه.

ناسا: هكذا سيؤثر تغيّر المناخ على محصول القمح بداية من 2030

20 مارس 2022: بداية من العام 2030 سيبدأ سكان العالم في ملاحظة تأثير التغيّر المناخي على المحاصيل الزراعية. حسب ما أفادت به دراسة حديثة لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.

وقد سلّطت الدراسة التي نشر بيان عنها على موقع تابع لـ”ناسا”، على منتوجي القمح والذرة. باعتبارهما من أكثر المحاصيل الزراعية إنتاجا واستهلاكا عبر العالم، وأكثرها تأثرا بالتغيّرات المناخية أيضا.

وحسب ذات البيان، سيتأثر إنتاج القمح والذرة بشكل متباين من منطقة لأخرى، بحلول العام 2100. حسب ارتفاع درجات الحرارة واختلاف نسب تساقط الأمطار. على أن يلاحظ العالم هذه التغيّرات بشكل واضح بداية من 2030.

ووفق توقعات الدراسة، سيعرف منتوج الذرة تراجعا بنسبة 24 بالمئة. في حين سيشهد إنتاج القمح ارتفاعا بمقدار 17 بالمئة.

منتوج الذرة سيتراجع في كل من أميركا الشمالية، المنطقة الأولى عالميا في إنتاج هذه المادة. إلى جانب أميركا الوسطى، ودول غرب إفريقيا، وآسيا الوسطى، والبرازيل، والصين وأوروبا.

أما منتوج القمح، فسوف يعرف حسب نفس التوقّعات العلمية، ارتفاعا في بعض المناطق المعروفة بإنتاجه مثل روسيا، كندا، شمال الولايات المتحدة، شمال الصين، آسيا الوسطى، جنوب أستراليا ،غرب آسيا ،إيران ،تركيا ،وسوريا.