“ناسا” تنجح في استخراج الأكسجين القابل للتنفّس على سطح المريخ

أظهرت تجربة أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على سطح المريخ، إمكانية استخلاص الأكسجين القابل للتنفس من الغلاف الجوي الرقيق للمريخ.

وقال نائب مدير الوكالة بام ميلروي إن جهاز “ناسا” الجديد لإنتاج الأكسجين “موكسي” من شأنه استخراج الغاز القابل للتنفس من الغلاف الجوي للمريخ.

“وهو ما سيساعد على توفير الأكسجين للتنفس البشري، أو لتوليد الوقود الصاروخي، لفائدة رحلات رواد الفضاء في المستقبل”، يضيف ميلروي.

ومنذ فيفري 2021، أنتج “موكسي” 122 غرامًا من الأكسجين على سطح المريخ. وتقول “ناسا” إن هذا يكفي لتمكين إنسان بالغ من التنفّس لمدة 4 ساعات.

ويعمل الجهاز عن طريق التحليل الكهربائي، الذي يقوم بتقسيم ثاني أكسيد الكربون إلى أول أكسيد الكربون وأيونات الأكسجين، قبل إعادة تجميع ذرات الأكسجين لتكوين غاز O2.