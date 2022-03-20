ناسا: هكذا سيؤثر تغيّر المناخ على محصول القمح بداية من 2030

بداية من العام 2030 سيبدأ سكان العالم في ملاحظة تأثير التغيّر المناخي على المحاصيل الزراعية. حسب ما أفادت به دراسة حديثة لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.

وقد سلّطت الدراسة التي نشر بيان عنها على موقع تابع لـ”ناسا”، على منتوجي القمح والذرة. باعتبارهما من أكثر المحاصيل الزراعية إنتاجا واستهلاكا عبر العالم، وأكثرها تأثرا بالتغيّرات المناخية أيضا.

وحسب ذات البيان، سيتأثر إنتاج القمح والذرة بشكل متباين من منطقة لأخرى، بحلول العام 2100. حسب ارتفاع درجات الحرارة واختلاف نسب تساقط الأمطار. على أن يلاحظ العالم هذه التغيّرات بشكل واضح بداية من 2030.

ووفق توقعات الدراسة، سيعرف منتوج الذرة تراجعا بنسبة 24 بالمئة. في حين سيشهد إنتاج القمح ارتفاعا بمقدار 17 بالمئة.

منتوج الذرة سيتراجع في كل من أميركا الشمالية، المنطقة الأولى عالميا في إنتاج هذه المادة. إلى جانب أميركا الوسطى، ودول غرب إفريقيا، وآسيا الوسطى، والبرازيل، والصين وأوروبا.

أما منتوج القمح، فسوف يعرف حسب نفس التوقّعات العلمية، ارتفاعا في بعض المناطق المعروفة بإنتاجه مثل روسيا، كندا، شمال الولايات المتحدة، شمال الصين، آسيا الوسطى، جنوب أستراليا ،غرب آسيا ،إيران ،تركيا ،وسوريا.