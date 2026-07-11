ناسدا تعزز شراكاتها لإدماج المؤسسات المصغرة في السلاسل الصناعية

تعمل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا” على تعزيز إدماج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيم الصناعية، من خلال تطوير شراكات مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية بهدف ترقية المناولة، دعم الإنتاج المحلي، والمساهمة في تقليص فاتورة الواردات بشكل مستدام.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أن هذه المقاربة تندرج ضمن استراتيجيتها الجديدة الرامية إلى مرافقة المؤسسات المصغرة للاندماج في المنظومة الصناعية الوطنية، عبر ربطها بالمؤسسات الاقتصادية الكبرى وفتح آفاق جديدة أمامها في مجالات إنتاجية متنوعة.

وتجسدت هذه الاستراتيجية من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة “ناسدا” وشركة “ف. م. س الصناعية” (VMS Industrie)، الرائدة في مجال صناعة الدراجات والدراجات النارية بالجزائر، حيث تم إبرام الاتفاق يوم الخميس بهدف تعزيز المناولة ورفع مستوى الإدماج الوطني.

ووقع الاتفاقية المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بلال عشاشة، والمدير العام لشركة “ف. م. س الصناعية”، عبد الكريم صايغ، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير قدرات المؤسسات المصغرة وإدماجها ضمن سلاسل الإنتاج الصناعية.

وتتيح هذه الشراكة فرصا جديدة لفائدة المؤسسات المصغرة الناشطة في مجالات حيوية، من بينها الصناعة الميكانيكية، وصناعة مكونات الدراجات الهوائية والنارية، وحقن البلاستيك، وصناعة الرغوة الصناعية، والخياطة الصناعية، إضافة إلى خدمات الصيانة واللوجستيات.

وأكد المدير العام لوكالة “ناسدا” أن الاتفاقية تعكس التحول الذي تعرفه الوكالة، التي انتقلت من الاكتفاء بدعم إنشاء المؤسسات إلى مرافقة نمو المشاريع وضمان استدامتها، مشيرا إلى أهمية نموذج التكامل بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات.

من جهته، أكد المدير العام لشركة “ف. م. س الصناعية”، عبد الكريم صايغ، التزام مؤسسته بتسخير خبرتها التقنية لتأطير المؤسسات المصغرة، وتوسيع نشاط المناولة، ودعم المنتوج المحلي بما يعزز السيادة الاقتصادية الوطنية، حسب البيان.

وعقب مراسم توقيع الاتفاقية، تم توقيع عدة عقود فعلية للمناولة بين شركة “ف. م. س الصناعية” وعدد من المؤسسات المصغرة المحلية، ما يسمح بإدماج مباشر لهذه المؤسسات ضمن سلسلة الإنتاج الخاصة بالمجمعات الصناعية الكبرى.