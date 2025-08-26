“ناسدا” توجه دعوة للمؤسسات المصغرة المنشأة عبر جهازها

دعت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، الثلاثاء، جميع المؤسسات المصغرة المنشأة عبر جهازها إلى المشاركة في المعرض الاقتصادي الإفريقي المرتقب، باعتباره فرصة استراتيجية للترويج لمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق خارجية جديدة.

وأكدت الوكالة في بيان لها أن هذا الحدث يمثل محطة محورية لرسم رؤية جديدة لمستقبل التجارة في القارة الإفريقية، داعية المؤسسات المصغرة الراغبة في خوض تجربة التصدير إلى اغتنام هذه الفرصة والانفتاح على فضاءات تجارية واعدة.

وفتحت “ناسدا” باب التسجيل للمؤسسات الراغبة في المشاركة عبر الرابط الإلكتروني: https://2025.iatf.africa/index/registration

وشددت الوكالة على أن التواجد في هذا المعرض يعزز من فرص المؤسسات المصغرة الجزائرية للاندماج في السوق الإفريقية والترويج لعلاماتها التجارية، ما يجعل منه حدثًا اقتصاديًا ذا أهمية استراتيجية.