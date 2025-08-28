-- -- -- / -- -- --
“ناسدا” تُطلق برنامجًا لتوسعة وتطوير المشاريع والمؤسسات المصغّرة

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "ناسدا"

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، الخميس، عن فتح برنامج خاص بتوسعة النشاط، يهدف إلى مرافقة أصحاب المشاريع والمؤسسات المصغّرة في تطوير أنشطتهم وتعزيز قدراتهم التسييرية، مع توفير آليات دعم وتمويل مرنة.

وأوضحت الوكالة أن التسجيل في البرنامج يتم إلكترونيًا عبر منصاتها الرقمية www.nesda.dz و myproject.nesda.dz، حيث يخضع مشروع التوسعة لتقييم من طرف مصالحها وفق نظام تقييم المخاطر (scoring)، بناءً على معايير الجدوى، النجاعة والتمويل. وفي حال تجاوز التقييم نسبة 50%، يتم توجيه صاحب المشروع إلى التكوين.

ويُعرض ملف المشروع بعد ذلك على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع (CSVF) على المستوى الولائي، لدراسته من مختلف الجوانب واتخاذ القرار المناسب.

وفي حال الموافقة، تصدر الوكالة شهادة القابلية والتمويل، مع مرافقة صاحب المشروع في الإجراءات الإدارية الخاصة بتوسعة النشاط لدى المصالح المختصة كإدارة الضرائب والضمان الاجتماعي، إضافة إلى التعامل مع الموردين (المحل والعتاد).

وأكدت “ناسدا” أن المرحلة الأخيرة من البرنامج تتمثل في الانطلاق الفعلي للمشروع الجديد بعد استكمال جميع الإجراءات.

