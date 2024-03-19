“ناس الخير” توزع 20 ألف وجبة ساخنة على عابري السبيل

بن براهم يحرص على متابعة عمل مطاعم الرحمة

في أجواء تضامنية، زينتها الهبة الشبابية، وعطرتها روائح الوجبات الساخنة، حضر فيها رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، والمكلف بالاتصال لمؤسسة “أوريدو”، رمضان الجزائري، تطوع، مساء الاثنين، أكثر 45 شابا، أغلبهم طلبة جامعيون، لتوزيع هذه الوجبات على عابري السبيل وسائقي السيارات، الذين تأخروا عن الإفطار بين عائلاتهم.

وضمن المشروع الوطني “أجي تفطر- نجيبلك تفطر”، المنظم من طرف مؤسسة “ناس الخير”، تم توزيع مع ساعات الإفطار وعلى مستوى الطريق السريع ببن عكنون، وبالقرب من جسر كلية الإعلام والاتصال، 250 وجبة ساخنة ومرفقة بالماء والتمر والفواكه، معبأة في علب، لقيت استحسان عابري السبيل.

ومتابعة لهذا المشروع الخيري، الذي كان بتمويل من مؤسسة “أوريدو”، قال نور الدين بن براهم، لدى مشاركته في عملية تحضير وتوزيع إفطار رمضان للمحتاجين، إن المرصد الوطني للمجتمع المدني يواصل الدعم والتشجيع للجمعيات التي فتحت مطاعم رحمة في هذا الشهر الكريم شهر التراحم والتضامن، موضحا أن حضوره هو أيضا تقديم الشكر لمئات المتطوعين الواقفين على توزيع الوجبات الساخنة، التي تقوم بعمل عظيم على المستوى الولايات، كما تقوم أيضا بتوزيع طرود غذائية على العائلات المحتاجة أو لعابري السبيل، وهو ما يعكس بحسب بن براهم، شيئا من الأخلاقية العالية والحميدة للشباب المتطوعين، الذين يصممون مثل هذه الأعمال ويدخلون الفرحة في قلوب من هم في حاجة إليهم.

وأوضح عبد الكريم قريشي الرئيس الوطني المنتدب للامين العام لمؤسسة “ناس الخير”، أن هناك تجاوبا مع مشروع “نجيبلك تفطر”، الذي نظمته ذات المؤسسة لتوزيع 20000 وجبة إفطار يوميا، في جميع أنحاء الوطن، أي الولايات التي تتواجد فيها مكاتب “ناس الخير”، قائلا إن تسليط الضوء على ولاية الجزائر، بحضور المرصد الوطني للمجتمع المدني، ومؤسسة أوريدو، وانطلاقا من مطعم “الشاف رايسي”، بواد الرومان بالعاشور، لتوزيعها في عربات على عابري السبيل.

وفي السياق، أكد المكلف بالاتصال بمؤسسة “أوريدو”، رمضان الجزائري، أن إنجاز مشروع “نجيبلك تفطر”، كان بفضل شباب متطوعين وطلبة جامعيين وموظفين وعمال، وبطالين انخرطوا جميعهم في هذا العمل التضامني، حيث خصصت “أوريدو” ميزانية لعملية تقديم الوجبات الساخنة من طرف “ناس الخير” لعابري السبيل، وأصحاب المركبات الذين يتأخرون عن اللحاق ببيوتهم.

وقال رمضان الجزائري، إن الدعم الذي تقدمه مؤسسة “أوريدو”، يدخل ضمن نشاطات المسؤولية الاجتماعية لها، حيث ارتأت أن يكون النشاط مكثف، كما ستشارك، يوم الأربعاء مع الجمعية الوطنية للعمل التضامني، من هبة مالية لتسخيرها لاقتناء طرود غذائية وتوزيعها عبر عدة ولايات.