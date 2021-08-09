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رياضة

ناشئات كرة السلة يُعمّقن جراح الرياضة الجزائرية

سليم.ع
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ناشئات كرة السلة يُعمّقن جراح الرياضة الجزائرية

تكبّد المنتخب الجزائري لكرة السلة، لأقل من 16 سنة هزيمة ثقيلة أمام المنتخب المصري، في إطار الجولة الثالثة للبطولة الإفريقية، الجارية في مصر.
وانهزم المنتخب الجزائري بنتيجة كبيرة 23-101، في مباراة جرت بمجمع الصالات باستاد القاهرة، وشهد اللقاء سيطرة ناشئات مصر على كل فتراته، التي جاءت نتائجها كالتالي: 10-28، 15-57، 17-80، 23-101. كما انهزم المنتخب الجزائري للناشئين بنتيجة 72 – 53 ضمن الجولة الثالثة للبطولة الإفريقية.
وتأتي هزيمة ناشئات الجزائر، مباشرة بعد النتائج المخيبة التي سجلتها بعثة الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية التي اختتمت الأحد في طوكيو، والتي خرجت منها الجزائر بصفر ميدالية، في وقت حققت فيه المشاركة العربية أحسن حصيلة لها في طوكيو بإحراز 18ميدالية.
وتستضيف مصر البطولة الإفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات تحت 16 سنة مصر من 6 إلى 15 الشهر الجاري والمؤهلة لكأس العالم لأقل من 18 عاما، وذلك بعد اعتذار مالي عن تنظيم البطولة لأسباب أمنية.
وتضم البطولة الأفريقية للناشئين سبعة منتخبات هي: الجزائر و الغابون وأوغندا وتشاد وكوت ديفوار ومالي إلى جانب المنتخب المصري، ويشارك في بطولة الناشئات منتخبات: الجزائر و الغابون وأوغندا ومالي وتشاد ومنتخب مصر.
ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة للمشاركة في بطولة العالم لأقل من 18 عاما.

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التعليقات
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  • سوء التخطيط

    يجب ان يحاسب المسؤول الذي سمح لهن بلعب هذه المباريات مع منتخبات قوية بهذا المستوى الهزيل وكان عليه ان يبرمج لهن مقابلات داخلية مع فرق وطنية تفاديا لهاد البهدلة لهن وهن في هذه السن

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