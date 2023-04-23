ناشئ مغربي في قائمة برشلونة تحسبا لمواجهة أتلتيكو مدريد

استدعى مدرب نادي برشلونة تشافي، الناشئ المغربي،الأمين جمال، ضمن القائمة المعنية بمواجهة أتليتيكو مدريد، المرتقبة الأحد، لحساب الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

ويبلغ الأمين جمال المغربي الأصل، 15 سنة، وهو إحدى جواهر أكاديمية “لاماسيا”، حيث تدرب اللاعب في الأيام الأخيرة مع الفريق الأول.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن جمال يعتبر أحد أبرز النجوم الشباب في إسبانيا حاليا، ويمتلك قدرات فائقة في تسجيل الأهداف والمراوغة والتمرير والسرعة، وهي عوامل دفعت تشافي لاستدعائه.

وفي حال مشاركة جمال في مباراة برشلونة وأتلتيكو فإنه سيكون أصغر لاعب يرتدي قميص الفريق الكتالوني الأول في مباراة رسمية خلال القرن الـ21 والثاني على مر التاريخ.

وأثنى تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة على جمال، مؤكدا أن لديه فرصة للمشاركة ضد أتلتيكو كشأن بقية اللاعبين الذين استدعاهم للمواجهة.

وقال تشافي: “لقد منحنا الفرصة لكثير من الشباب خلال الفترة الماضية، في جويلية سيكون عمره 16 سنة، لديه شخصية وموهبة فطرية، إنه ناجح وقوي، ويمكنه أن يمثل مرحلة مهمة في النادي”.

وولد الأمين جمال في إقليم كتالونيا من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، واختار تمثيل منتخبات إسبانيا على صعيد الناشئين والشباب، ولعب لمنتخباتها تحت 15 و16 و17 و19 عاما.