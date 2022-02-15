ناشرون يطلبون تكييف العطلة المدرسية والامتحانات مع “سيلا 2022”

رحبوا باستجابة رئيس الجمهورية لانشغالاتهم

ثمّن الناشرون قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعفاء دور النشر التي ستشارك خلال “سيلا 2022″من تسديد تكاليف كراء الأجنحة.

وأعرب هؤلاء في بيان لهم، الثلاثاء، عن شكرهم الجزيل وامتنانهم اللامحدود للرئيس على التفاعل الإيجابي مع انشغالاتهم، داعين إلى تحقيق المزيد من المكاسب الخادمة للمشهد الثقافي الوطني، مع تأكيد الاستعداد بكل الوسائل البشرية والمادية لإنجاح أهم تظاهرة ثقافية تشهدها الجزائر سنويا، وفق تعبير المصدر.

واعتبر الناشرون، الذين سبق لهم طلب تأجيل صالون الكتاب، قرار رئيس الجمهورية تكريسا لمكانة الجزائر وسمعة المعرض، باعتباره مناسبة دولية هامّة، مع التنويه بمتابعة وزيرة القطاع للموضوع بالشكل اللّازم لتحقيق آمال وطموحات المهنيين.

ومن أجل المزيد من التعاون والتكامل بين الوصاية والمهنيين على اختلاف توجّهاتهم، ومن أجل معرض دولي ناجح ومضيء على أكثر من صعيد محليا ودوليا، وفق تعبير البيان، دعا الناشرون إلى المزيد من الإجراءات الخادمة والضامنة لنجاح الموعد المرتقب.

وبهذا الصدد، شدّد المعنيّون على التشاور مع “وزارة التربية الجزائرية”، من أجل إعادة النظر في توقيت العطلة البيداغوجية ورزنامة الامتحانات، بالشكل الذي يجعلها تصب في مصلحة “معرض الجزائر الدولي للكتاب”، خاصة بعد تجهيز جناح خاص بالطفل وتخصيص ميزانية لهذا الغرض، في ظل بقاء احتمال غياب الطفولة قائما تبعا للالتزامات المدرسية، علما أنّ جزءا مُهما من زوار المعرض من الجزائر العميقة الذين ترتبط زيارتهم للمعرض بالعطل، تبعا للظروف الزمنية والجغرافية.

كما شدّدوا على إلغاء شرط استظهار الدفتر الصحي للدخول إلى “قصر المعارض”، وهذا ما سيسهل مهمة الناشرين المتحمّسين لعرض منتوجاتهم أمام زوار يتوقّع أن يفوق عددهم المليون زائرا وفق التقليد المعروف لدى الجزائريين المتعطشين دوما للكتاب والإبداع المعرفي بكل أشكاله.

خ.م