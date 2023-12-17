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ناشطات صحراويات يحكين معاناتهن مع القوات المغربية

الشروق أونلاين
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ناشطات صحراويات يحكين معاناتهن مع القوات المغربية
الإذاعة الوطنية الصحراوية
الطبعة الـ20 للمهرجان العالمي للسينما بالصحراء الغربية "في صحراء".

تحدثت الناشطات الصحراويات أمينتو حيدار، الغالية ادجيمي، سلطانة خيا ومينة أباعلي عما يتعرضن له من قمع وممارسات على يد قوات وأجهزة الأمن المغربية.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، فالناشطات الصحراويات قدّمن خلال المهرجان العالمي للسينما بالصحراء الغربية “في صحراء” شهادات حية تحكي تفاصيل ووقائع عشناها  بداية بالاختطاف والتعذيب النفسي والجسدي وممارسات أخرى حاطة من الكرامة الإنسانية ثم التهجير والإبعاد عن عائلاتهن.

وتخصص الطبعة الـ20 للمهرجان السينيمائي “في صحراء”، والذي تحتضنه العاصمة الإسبانية مدريد والذي انطلق يوم الجمعة الماضي، حيزا كبيرا للحديث عن المرأة الصحراوية ونضالها.

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