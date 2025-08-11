ناشطة ألمانية تهتف دون خوف: “أبو عبيدة يا حبيب إضرب إضرب تل أبيب”

اعتقلت الشرطة الألمانية سيدة لفتت إليها الأنظار وهي توجه رسالة خاصة مفعمة بالشجاعة إلى المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة وتدعوه إلى ضرب تل أبيب.

ظهرت المرأة خلال مشاركتها في مظاهرة منددة بالإبادة الجماعية والتجويع ضد غزة، وهي تهتف دون خوف: ” أبوعبيدة يا حبيب اضرب اضرب تل أبيب”.

وفي اللحظة التي اقتادت فيها الشرطة السيدة وهي مقيدة اليدين، وكانت لاتزال تطلق هتافاتها، انطلقت التصفيقات في الشوارع من طرف الراجلين الذين حييوا المرأة على شجاعتها.

وحظي هذا الفيديو بإعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب نجيب معلقا: “شيء مدهش حقا أن يحدث هذا في ألمانيا بالذات، ألمانيا كانت عبدا للكيان الأجرب الذي يبتزها بما فعله النازيون باليهود”.

وعلق البدر: “ألا يخجل حكام العرب من شجاعة هذه المرأة الغربية؟ ما أسوأكم، صارت المرأة أشجع منكم يا جبناء”.

وغرّد أحد المستخدمين: “الله يحفظها ويرعاها ويشرح صدرها للإسلام، والله ينصر المقاومة في غزه وفلسطين ومن يناصر فلسطين وغزة”.