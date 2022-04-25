ناشطة سعودية توثق لحظة طلاقها من داعية معروف
قامت ناشطة سعودية مشهورة بتوثيق لحظة طلاقها عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها على “سناب بشات”.
وكتبت زهور سعود على واجهة الفيديو “أعلن رسميا انفصالي عن أبو سعود”، وأضافت بلهجة سعودية : “يمة ما صدقتها حتى وسمعت كلمة طالق .. ما أقوى الكلمة”.
— Baher Esmail (@EsmailBaher) April 23, 2022
وكشفت الناشطة السعودية التي تتمتع بشهرة واسعة على منصة “سناب شات” أنها هي من طلبت الطلاق، حيث كتبت عبارة: “انتهى كل شيء الحمد لله وأنا اللي طالبة طلاقي… الله يستر عليه ما شفت منه إلا كل خير”.
ووثقت زهور لحظة مغادرة زوجها السابق، الداعية عايض القحطاني سائلا إياها: “هل تريدين شيء؟”.
واعتبر الكثير من المتابعين أن ما فعلته زهور هو نوع من التجارة بالخصوصيات، بعد أن تاجرت بمرضها وأطفالها وزوجها، لافتين إلى أن مسألة طلاقها أمر يخصها لوحدها ولا حاجة لأن تعلم به كل ” الكرة الأرضية”.
#زهور_سعود معقوله زواج المقدس صار ماده وتتكسب من وراه شي مقرف الله يرحم حالها و اتمني ما تكون قدوه للبنات والخوف من الله و ستر والحياء من صفات المسلم والمسلمه طبعا حتي ما خجلت من ابناها اذا كبرو
— 🌸 (@hooo14000) April 24, 2022