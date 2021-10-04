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ناشطة كاميرونية للقادة الأفارقة: تعلموا الشجاعة من الجزائر

الشروق أونلاين
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ناشطة كاميرونية للقادة الأفارقة: تعلموا الشجاعة من الجزائر

انتقدت الناشطة الكاميرونية نتالي يامب القادة الأفارقة في تعليقها على رد فعل الجزائر على تصريحات ماكرون.

ونشرت المناضلة الكاميرونية تغريدة لها على صفحتها عبر صفحتها الرسمية جاء فيها “الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا وتمنع الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق فوق أراضيها.

ووجهت يامب كلاما  إلى رؤساء دول جنوب الصحراء الناطقين بالفرنسية قائلة: هذا هو رد فعل الدولة التي تحترم نفسها وتفرض الاحترام. لا يجب ابتلاع كل الاحتقار في صمت.

وتعد ناتالي يامب سياسية وعضو في الحزب السياسي الايفواري ليدر ومستشارة لممادو كوليبالي ولدت في 22 جويلية 1969 في سويسرا لأب كاميروني وأم سويسرية، عاشت في سويسرا حتى عام 1977 عندما غادر والداها سويسرا ليستقروا في الكاميرون معها ومع شقيقها.

درست العلوم السياسية، الصحافة و الاتصالات في ألمانيا وحصلت على شهادة في العلوم السياسية والصحافة، وبدأت حياتها المهنية في عام 1992 في صناعة التلفزيون في ألمانيا، انتقلت إلى الكاميرون حيث شغلت مناصب إستراتيجية في صناعة الإعلان.

ترأست قسم التوظيف والتدريب في نيجيريا في APM Terminals  وفي عام 2007  تركت حقائبها في كوت ديفوار لتتولى منصب المدير العام للموارد البشرية للفرع المحلي لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية MTN .

من عام 2009 إلى عام 2014، قامت بالإشراف على تطوير مهارات مشغل الاتصالات في الغرب و وسط أفريقيا، في وقت لاحق ، أصبحت المتحدثة باسم رئيس الدولة الغاني السابق جيري رولينغز  ثم المستشار التنفيذي لمجلس بلدية أزاجوي في كوت ديفوار.

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