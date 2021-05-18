ناشطون يتداولون صور وفيديوهات تظهر جبن الجنود الصهاينة
تداول ناشطون على المواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار القصف المتبادل بين كتائب القسام وجيش الاحتلال، صورا تظهر جبن الجنود الصهاينة.
“وقذف في قلوبهم الرعب”.. هكذا كان الوصف القرآني البليغ لحالة النفس اليهودية وقت أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حصون خيبر المنيعة، وكانت آخر معاقلهم في جزيرة العرب.
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
صدق الله العظيم
🎨 | @mo7md_alateef #سيف_القدس #فلسطين_تنتفض#نديب_قطر pic.twitter.com/381P5oR7cS
— نديب قطر (@NadeebQa) May 11, 2021
واستمر هذا الوصف على ألسنة المسلمين في أي معركة تجمعهم ضد الصهاينة، إذ سخر مستخدمون لتويتر من فرار جنود جيش الاحتلال وانبطاحهم أرضا في الشوارع عند سماع صافرات الإنذار التي أطلقت من مسجد مخيم شعفاط.
صفارات الإنذار التي أطلقت من مسجد مخيم شعفاط في فلسطين جعل الصهاينة يتركون المخيم و يهربون و ينبطحون بالشوارع
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂https://t.co/mFczKiy34m
— انا…….حُـــــــر،🇸🇾🇲🇦🇱🇧🇩🇿🇮🇶🇵🇸🇩🇪 (@Kojack50) May 18, 2021
ولعل أبرز فيديو صنع الحدث هو ذلك الذي عرّى جبن الجنود الصهاينة، حيث رصد بالصوت والصورة اختباءهم من قصف المقاومة، وبكاء المستوطنين وذعرهم.
كما حركت صورة صهيوني يختبئ في حاوية القمامة أثناء القصف الصاروخي على تل أبيب ذاكرة البعض بشأن جندي قام بالاختباء في حاوية قمامة خوفاً من حجارة شباب المقاومة الفلسطينية في مواجهات بمدينة الخليل في العام 2015 .
هكذا هم جبناء الصّهاينة و مواطنيهم في الملاجيء ، ثمّ يقولك نحنا يهود نفعل و نفعل . انتم بدون السّيسي و بن زايد طراطير صراصير و قل ما شئت من العفن و الذل .#فتح_القدس_قريب pic.twitter.com/I274Cy4uak
— alkhatib (@alkhatib283) April 29, 2021
في ذات السياق أعادو نشر فيديو يعود للعام 2014 يحمل عنوان “الجيش الغبي الذي لا يقهر” حيث يظهر فيه الجنود الصهاينة وهم يفرون باكين بعد وقوعهم بفخ شباب الانتفاضة في كفر قدوم.
#القدس_ينتفض
فليشهد التاريخ ان الصهاينه جبناء واكبر مخاوفهم حجارة.. pic.twitter.com/zBx3qge19u
— فاطمة.. (@Foom86) May 10, 2021