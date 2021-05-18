ناشطون يتداولون صور وفيديوهات تظهر جبن الجنود الصهاينة

تداول ناشطون على المواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار القصف المتبادل بين كتائب القسام وجيش الاحتلال، صورا تظهر جبن الجنود الصهاينة.

“وقذف في قلوبهم الرعب”.. هكذا كان الوصف القرآني البليغ لحالة النفس اليهودية وقت أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حصون خيبر المنيعة، وكانت آخر معاقلهم في جزيرة العرب.

واستمر هذا الوصف على ألسنة المسلمين في أي معركة تجمعهم ضد الصهاينة، إذ سخر مستخدمون لتويتر من فرار جنود جيش الاحتلال وانبطاحهم أرضا في الشوارع عند سماع صافرات الإنذار التي أطلقت من مسجد مخيم شعفاط.

ولعل أبرز فيديو صنع الحدث هو ذلك الذي عرّى جبن الجنود الصهاينة، حيث رصد بالصوت والصورة اختباءهم من قصف المقاومة، وبكاء المستوطنين وذعرهم.

كما حركت صورة صهيوني يختبئ في حاوية القمامة أثناء القصف الصاروخي على تل أبيب ذاكرة البعض بشأن جندي قام بالاختباء في حاوية قمامة خوفاً من حجارة شباب المقاومة الفلسطينية في مواجهات بمدينة الخليل في العام 2015 .

في ذات السياق أعادو نشر فيديو يعود للعام 2014 يحمل عنوان “الجيش الغبي الذي لا يقهر” حيث يظهر فيه الجنود الصهاينة وهم يفرون باكين بعد وقوعهم بفخ شباب الانتفاضة في كفر قدوم.