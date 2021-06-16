ناشطون يتداولون فيديو لمترشح يرقص بعد فوزه بمقعد في البرلمان.. ما الحقيقة!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، فيديو لرجل يرقص، وقالوا بأنه مترشح يعبر على فرحته بعد فوزه بمقعد في البرلمان، مع أن الحقيقة غير ذلك!

وقال ناشرو الفيديو إن المترشح من ولاية عين تيموشنت، وهو ممثل لجبهة الحكم الراشد، حيث ظهر في المقطع المتداول وهو يرقص بفرح عارم وسط تشجيعات الحضور للعرس الانتخابي.

واستهجن ناشطون هذا التصرف ووصفوه بغير المسؤول، كما طالبوا بعدم قبول ممثل عن الشعب يظهر من خلال رقصته أنه سعيد بالمكاسب المالية التي سيحققها.

في ذات السياق، دافع البعض عن الرجل وقالوا بأن من حقه أن يفرح، داعين لعدم تضخيم الأمور وترك المرشحين يتصرفون على سجيتهم لأنهم في النهاية مجرد بشر ولديهم انفعالات يعبرون عليها كما الجميع.

وللتأكد من صحة الخبر، تواصل موقع الشروق أونلاين مع أحد ممثلي جبهة الحكم الراشد، والذي كشف بأن الرجل الذي يرقص ليس مترشحا وإنما مجرد صديق لأحد المترشحين الفائزين.

وأضاف إن الجبهة التي ينتمي إليها حصلت على مقعدين بولاية عين تيموشنت، أحدهما لأحمد بن شعايب بلعرج، والآخر لـ “داود الطيب”.