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ناشط صهيوني يحدث جدلا في تونس بسبب الحجاج اليهود

الشروق أونلاين
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ناشط صهيوني يحدث جدلا في تونس بسبب الحجاج اليهود

أثار الصحفي والناشط السياسي الصهيوني”ايدي كوهين”، جدلا كبيرا في تونس بعد شكره الرئيس قيس سعيد لسماح بلاده بدخول الحجاج اليهود.

وقال كوهين في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر “تحية لفخامة الرئيس قيس سعيد شكرا للسماح لمئات من الإسرائيليين السفر إلى تونس.”

وأضاف نحن يهمنا الأفعال وليس الأقوال وخاصة قبل استلام الرئاسة، معذور فخامته، نحن نتفهم الوضع” وختم كوهين “نحبك يا فخامة الرئيس“.

وأثارت تغريدة كوهين غضب التونسيين، واستنكر العديد منهم السماح دخول الإسرائيليين إلى تونس

وتداول نشطاء تونسيون مقطع فيديو قالوا إنه لسياح إسرائيليين في مطار قرطاج جاؤوا للمشاركة في موسم الحج اليهودي الذي يقام في جزيرة جربة وتوقف خلال العامين الماضيين بسبب إجراءات كورونا.

ولقيت خطوة السماح للإسرائيليين بالدخول إلى تونس استياءاً كبيراً في أوساط التونسيين خصوصاً أن الرئيس سعيد كان قد صرح في حملته الانتخابية قبل أكثر من عامين أن “التطبيع خيانة عظمى.. ما يحدث في فلسطين هو مظلمة القرن.. الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم ومن يكن له علاقة مع الكيان الصهيوني فهو خائن”.

وفي السياق ذاته علق أحد المغردين التوانسة أن “التطبيع_خيانة عظمى قالها احدهم ذات يوم.. وهو الآن في أحضان المطبعين”.

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