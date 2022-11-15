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ناشط على تويتر: 75 ألف منشور “مسيئ” للجزائر في 2022

الشروق أونلاين
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ناشط على تويتر: 75 ألف منشور “مسيئ” للجزائر في 2022
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قال ناشط جزائري على تويتر، يدعى أسامة مبروكي، إنه رصد 75 ألف منشورا مسيئا للجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية السنة الجارية.

وذكر مبروكي، الذي يعرّف نفسه كمحلل بيانات، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر:”لاحظت نشاطا غير طبيعي (على الموقع)، تحت كل تغريدة تتحدث عن إنجازات الجزائر ومشاريعها”.

وأضاف المتحدث أنه قام على إثر ذلك، برصد تكرار كلمتين مسيئتين، لم يذكرهما، في 75.933 منشور، صدر  من طرف 13 ألف حساب مختلف.

وتابع مبروكي أن وتيرة هذه المنشورات ارتفعت بشكل ملحوظ، بداية من شهر جوان، بالتزامن مع ألعاب البحر المتوسط بوهران.

كما بلغت المنشورات المسيئة للجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي، باستعمال تلك الكلمتين، ذروتها في منتصف أكتوبر، أياما قليلة قبل عقد القمة العربية، يضيف المصدر.

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