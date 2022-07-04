ناشط مغربي يحذر: إسرائيل تسعى لتوطين مليون يهودي في المغرب

حذر ناشط مغربي من أن التطبيع الذي وقعته بلاده مع الكيان الصهيوني سيؤدي إلى توطين مليون يهودي من أصول مختلفة في المغرب.

وقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في المغرب أحمد ويحمان، أن الصهاينة اليوم بصدد الترويج لأساطير جديدة لهم بالمغرب، فهم يتحدثون عن أورشليم صغيرة بإفران شمال المغرب، وقبور أنبياء يهود وأسطرة الجغرافيا والتاريخ وترويج أسماء بنبرة عبرية”.

وأضاف قائلا: “أخطر ما هو موجود هو توطين مليوني يهودي حتى من أصول غير مغربية”، وذكر أن “أفواجهم تتلاطم وتتلاحق إلى المغرب”.

وقال ويحمان في تصريحات خاصة لموقع “عربي21”: “نحن الآن في المرحلة الانتقالية لنقل إسرائيل إلى المغرب، نحن بصدد تأسيس إسرائيل جديدة بالمغرب، وليس هناك أي مبالغة في ذلك.. هناك عدة اجتماعات تنسيقية، منها ما يسمى بمنتدى الدار البيضاء، سموه بتوحيد الهياكل المغربية بين المغرب وإسرائيل تحت إشراف مستشار الملك، الذي نسميه المقيم العام الإسرائيلي بالمغرب أندريه أزولاي”.

وأضاف: “منتدى مراكش ومنتدى الدار البيضاء، والآن هناك الزمن الإسرائيلي في المغرب.. وتم افتتاح مكتبين لقناة عبرية في الرباط والدار البيضاء، الذي جرى في موقع شالة الأثري مدينة أبي الحسن المريني الذي كتب المصحف الشريف بخط يده وسرقه الاحتلال ويتباهى به”.

وتابع ويحمان قائلا: “نحن بإزاء تأسيس إسرائيل جديدة بالمغرب.. وكما بنوا هذا الكيان بالأساطير المؤسسة، فهم الآن بصدد الترويج لأساطير جديدة لهم بالمغرب”.

وقال: “الشعب المغربي وقواه الحية ترفض هذا، التسلط الأمريكي والجبروت الصهيوني الذي يحاول فرض إرادته.. ونحن نقاوم، وأتوقع أنه سيبدأ عصر جديد في المغرب قريبا.. واقع يسعى لفرض الصهيونية وشعب يقاوم”.

وزيرة داخلية تل أبيب تزور المغرب بحثا عن العمال في قطاع البناء

ويوم 20 جوان 2022، زارت ور وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، المغرب لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الرباط، تخص استقدام عمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والمستشفيات، إلى مدن الإحتلال بسبب النقص في العمالة.

وقال القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ديفيد جوفرين: “نحن سعداء باستقبال السيدة أيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، التي تقوم غدا بزيارة رسمية إلى المغرب”.

وتابع: “من المتوقع أن تلتقي الوزيرة خلال زيارتها بوزير الداخلية ووزير الخارجية وبعض كبار المسؤولين في المغرب؛ وستناقش التعاون بين البلدين في مجالات ذات اهتمام ومصالح مشتركة”.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بيان صادر عن مكتب الوزيرة القول إنها ستبحث موضوع استقدام عمالة من المغرب للعمل في مجالي البناء والتمريض في إسرائيل.

لبيد: فتح سفارة المغرب بتل أبيب هذه الصائفة من قبل بوريطة

ويوم 17 جوان 2022، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أن نظيره المغربي، ناصر بوريطة، سيزور إسرائيل في الأسابيع المقبلة لفتح السفارة المغربية هناك.

ونقلت وسائل إعلام عبرية إن المغرب سيقوم بترقية مكتب الاتصال في تل أبيب الذي افتتح شهر فيفري من عام 2021 إلى سفارة، كما إنه من المتوقع أن تتم ترقية المكتب الدبلوماسي الإسرائيلي في الرباط بالتزامن مع زيارة بوريطة.

صحفيون مغاربة “ضدّ التطبيع” يطالبون بغلق مكتب قناة عبرية في المغرب

ويوم 14 جوان 2022، رفع صحفيون مغاربة “ضدّ التطبيع” نداء مشتركا طالبوا فيه بإغلاق مكتب قناة i24NEWS الإسرائيلية في المغرب، معبّرين عن رفضهم لـ”استفزازا مشاعر المغاربة”.

النداء رفعه تكتّل “صحفيون مغاربة ضد التطبيع”. وهو يضمّ عشرات المهنيين من مؤسسات إعلامية مختلفة.

وجاء في النداء أنّ “التطبيع الإعلامي مع المؤسسات الإسرائيلية، يعدّ تشجيعا على قتل الأبرياء، وسرقة الأراضي، وهدم البيوت، وطمس الرواية الفلسطينية، واستبدالها برواية صهيونية مزيّفة للحاضر والتاريخ”.

كما طالب صحفيو التكتّل “بوقف مسلسل التطبيع ومواصلة دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل المشروعة”.

ودعا الصحفيون المغاربة كل المنابر الإعلامية والمنظمات الحقوقية إلى “تسليط الضوء على القضية الفلسطينية. ومقاطعة كل الأنشطة التطبيعية، كسلاح سلمي لمقاومة الاحتلال”.

قناة تلفزيونية عبرية تفتتح أول مكتب لها في المغرب

وفي 31 ماي 2022، أعلنت قناة “i24news” العبرية عن افتتاح أول مكتب لها في المغرب. في حفل حضره نحو 300 شخصا.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فإن القناة التلفزيونية التي تتخّذ من فلسطين المحتلة مقرا لها، ستفتتح مكتبين بالمغرب، في مدينتي الدار البيضاء والرباط.

وتعود ملكية القناة إلى الملياردير اليهودي المغربي باتريك دراحي، وهو من مواليد الدار البيضاء، ويحمل أيضا الجنسية الفرنسية.

وأعلن النظام المغربي في ديسمبر 2020، عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، ضمن موجة التطبيع العربية التي ضمّت أيضا الإمارات والبحرين والسودان.

بوريطة من النقب: التطبيع ليس قرارا انتهازيا وإنما عقيدة تبناها ملك المغرب

في 28 مارس 2022، اتّضح أنّ تطبيع المغرب مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ناجم عن قناعة تستند على علاقة طويلة المدى بين ملك المغرب وإسرائيل، حسب ما صرّح به وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

جاء ذلك في كلمة بوريطة في ختام اللقاء الوزاري الذي احتضنه تل أبيب في صحراء النقب الفلسطينية المحتلة. بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة، المغرب، الإمارات، مصر، والبحرين.

وقال بوريطة في كلمته إنّ:”مشاركة المغرب في قمة النقب رسالة للشعب الإسرائيلي على أن المساعي المغربية من أجل السلام في المنطقة. ناجمة عن قناعة تستند على علاقة طويلة المدى بين المغرب وإسرائيل والملك والجالية اليهودية في المغرب”.

وأضاف بوريطة يقول:”كل إسرائيلي ربما فيه دم مغربي. هذه ليست نكتة إنه واقع. وهذا يظهر الروابط القوية بين المملكة والناس هنا”.

وتابع:”ستكون هناك زيارات ثنائية متبادلة لرفع مستوى العلاقات ( بين الرباط وتل أبيب ). بما في ذلك الوجود الدبلوماسي للمغرب في إسرائيل”.

وحسبه، فمنذ توقيع اتفاق التطبيع حققت عدة انجازات اقتصادية ولم الشمل وستكون زيارات متبادلة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وقال بوريطة، إنه يوجه رسالة لشعوب المنطقة العربية حول بأن السلام ممكن مع الإسرائيليين كما فعل المغرب.

برنامج تدريب إسرائيلي للجيش المغربي وبوريطة يزور تل أبيب

ويوم 25 مارس 2022، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن توقيع مذكرة تفاهم تتعلق ببرنامج تدريب إسرائيلي للجيش المغربي، فيما كشفت الخارجية عن زيارة مرتقبة لبوريطة الأسبوع المقبل لتل أبيب.

وأشار الجيش في بيان له إلى أن التوقيع، جاء خلال زيارة كل من رئيس هيئة الإستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش، تال كالمان، وقائد لواء العلاقات الخارجية آفي دافرين، وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات (لم يكشف هويته) إلى المغرب”.

وأضاف البيان: “خلال الاجتماعات استعرض الطرفان هيكلية قوات الأمن المغربية، والتحديات التي تواجهها، وبحثوا الروابط التاريخية والثقافية بينهما والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري”.

وتابع البيان: “استعرض تال كالمان هيكلية الجيش الإسرائيلي والتحديات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى المجالات التي اكتسب فيها الجيش خبرة عسكرية كبيرة، حيث بحث فرص التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل بالإضافة إلى المجالات العملياتية والاستخباراتية”.

وأشار بيان الجيش إلى أن الزيارة جيش الكيان الصهيوني الرسمية، هي الأولى إلى المغرب، وقد اختتمت الجمعة، دون أن يذكر متى بدأت.

ولم يصدر تعقيب من السلطات المغربية عن هذه الزيارة.

من جهته أعلن وزير خارجية الكيان الصهيوني، يائير لابيد، عن عقد مؤتمر وصفه بالإقليمي و “التاريخي” بمشاركة الولايات المتحدة، والإمارات، والمغرب، والبحرين الأسبوع المقبل.

وقال لابيد إن وزراء خارجية هذه الدول سيزورون إسرائيل للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية على مدار يومي الأحد والاثنين.

وكان منتجع شرم الشيخ المصري قد شهد قبل أيام قليلة اجتماعا ضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الاجتماع ناقش الملف الإيراني النووي، بينما قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن الاجتماع بحث موضوعات الأمن الغذائي والطاقة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

قطار التطبيع بين المغرب وتل أبيب يصل محطة الإعلام

ويوم 11 مارس 2022، وصل قطار التطبيع بين المغرب وتل أبيب إلى محطة الإعلام حيث حل وفد إعلامي متكون من 30 فردا بمدينة مراكش المغربية.

وذكرت صحيفة “الأحداث المغربية” أن الوفد الإعلامي قام بعدة خرجات في المدنية منها زيارة شملت حي “السلام” أو الملاح والمقبرة اليهودية، في المدينة.

وأضافت الصحيفة أن الوفد الإعلامي الإسرائيلي عقد لقاء مع مسؤولين في القطاع السياحي، وآخر مع أعضاء من المجلس البلدي، وذلك بحضور أعضاء من مجلس المدينة وممثلين عن المجلس الجهوي للسياحة في مراكش، بالإضافة إلى جاكي كادوش، رئيس مجلس الطائفة اليهودية في المدينة التي يطلق عليها “الحمراء”.

وفي سياق أخر أعلن دافيد غوفرين، رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط، أنه جرى التوقيع على صفقة وصفها بالضخمة، يتم من خلالها اقتناء 30 في المائة من أسهم الشركة المغربية Gaia Energy من طرف الشركة الإسرائيلية Marom Energy.

واعتبر في تغريدة على “تويتر” أن هذه سابقة في المجال، حيث ستمكن الصفقة الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.

شركة إسرائيلية تستحوذ على 30 بالمئة من أسهم شركة مغربية للطاقة

ويوم 9 مارس 2022، استحوذت شركة إسرائيلية تنشط في مجال الطاقة، على 30 بالمئة من أسهم شركة “غايا إينرجي” المغربية.

وحسب ما كشف عنه رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين في تغريدة على تويتر. فقد “تم التوقيع على صفقة ضخمة. يتم من خلالها اقتناء 30 بالمئة من أسهم الشركة المغربية غايا إينيرجي، من طرف الشركة الإسرائيلية ماروم إينرجي”.

وقال غوفرين:”ستمكّن هذه الصفقة الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة”.

وأعلن النظام المغربي في 10 ديسمبر 2020، عن تطبيع علاقاته مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وفي 22 من الشهر ذاته، رسّم النظام المغربي تطبيعه مع الاحتلال بتوقيع “إعلان مشترك” مع تل أبيب وواشنطن وواشنطن، في العاصمة الرباط.