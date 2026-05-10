ناصري في كامبالا للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الأوغندي

ممثلا للرئيس تبون

حل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ظهر اليوم الأحد 10 ماي، بالعاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الأوغندي المعاد إنتخابه يوويري موسيفيني، المقررة هذا الثلاثاء 12 ماي.

ووفقا لما أفاد به المجلس، كان في استقبال ناصري بمطار عنتيبي الدولي، كل من وزير الدولة للتعاونيات الأوغندي، فريدريك نغوبي غومي، وسفير جمهورية أوغندا لدى الجزائر، جون كريستوم ألنتوما نسامبو، بالإضافة إلى الطاقم الدبلوماسي والإداري الجزائري، يتقدمهم سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا مراد أمقران.