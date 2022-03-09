ناصري: هذا هو الرقم المتوقع لصادرات الجزائر خارج المحروقات عام 2022  

كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن نمو الصادرات خارج المحروقات في الجزائر لعام 2022، سيصل إلى عتبة الـ 6 ملايير دولار، بفضل الحركية التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.

وأوضح ناصري، الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن قطاع الصادرات خارج المحروقات عرف انتعاشا نوعيا مابين سنتي 2020 و2021 و قفز من 2 ملايير و300 مليون دولار إلى 5 ملايير دولار ومن المتوقع أن يصل نهاية العام الجاري إلى 6 ملايير دولا.

وأكد ناصري، أن “جهود السلطات تهدف إلى توسيع قاعدة الصادرات خارج المحروقات من خلال تشجيع الاستثمار خاصة الأجنبي في القطاعات والمنتوجات التي يكثر عليها الطلب في السوق العالمية”.

وأضاف ضيف الصباح أن “قانون الاستثمار الجديد مهم، ويجب أن يتماشي مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير بمساهمة جميع القطاعات بما فيهم المصدرين الذي يقدر عددهم حاليا بـ 1200 وهذا من خلال إزالة جميع العراقيل التي تعيق انتعاش هذا النشاط”.

وتوقع رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن “التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية سترتفع بفضل الخطوط البرية والبحرية التي تم فتحها مؤخرا”، كما طالب من السلطات فتح مجال الاستثمار خارج الوطن خاصة في الدول الإفريقية.