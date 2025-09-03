ناصري يستقبل رئيس وزراء جمهورية بورندي

-- -- -- / -- -- --
عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الأربعاء، رئيس الوزاراء لجمهورية بوروندي، نيستور نتاهونتويي، الذي وصل إلى الجزائر للمشاركة في فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025”.

وتتأهب الجزائر لاحتضان النسخة الرابعة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي ينطلق غدا الخميس في حدث استثنائي يتجاوز البعد القاري ليأخذ طابعا عالميا، مع مشاركة وفود اقتصادية وسياسية من كبريات الدول خارج إفريقيا، على غرار الهند، الصين، كوريا الجنوبية، روسيا، تركيا، الولايات المتحدة، كندا، والمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى دول أوروبية على غرار النرويج، هولندا، بريطانيا، اليونان، إيطاليا، إسبانيا وسويسرا، ويكتسي الحدث زخما سياسيا خاصا بتأكيد 9 قادة دول إفريقية مشاركتهم، إلى جانب كبار المليارديرات الأفارقة والشخصيات البارزة في ميادين الاقتصاد والاستثمار.

