ناصري يشيد بالدور الإيجابي للدبلوماسية القطرية من أجل إحلال السلم في العالم

أثناء استقباله للسفير القطري بالجزائر:

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء 5 أوت، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، والذي أدى له زيارة مجاملة.

خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس، أكد رئيس مجلس الأمة أن الجزائر تعتز بعلاقاتها العريقة مع الشقيقة قطر، وبالمنحى التصاعدي الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وبتوافق مواقفهما تجاه الراهن الدولي المضطرب، إذ تجمعهما جهود مشتركة في كافة المنابر الرسمية والبرلمانية الدولية والعربية والإسلامية، وذلك من أجل تحقيق الأمن والسلام والازدهار للمنطقة وللعالم، حسب ما أفاد المجلس في بيان.

كما أشار إلى الشراكات الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات، وعبر عن ترحيب الجزائر بالشركاء القطريين في إطار مناخ استثماري محفز، وأرضية اقتصادية صلبة تحققت بفضل الإصلاحات العميقة التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون.

كما أشاد رئيس مجلس الأمة بـ”الانسجام الكامل الذي يمز مواقف الجزائر وقطر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما تعلق منها بمصالح الأمتين العربية والإسلامية وعلى رأسها قضيتهما المركزية، فلسطين، وجدد التنديد بجرائم الإبادة والتجويع والتهجير التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود من أجل التصدي لكل تصفية مجحفة للقضية، ومشدداً على ضرورة فرض حل الدولتين ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.”

وأشاد ناصري بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الدبلوماسية القطرية في المجال الإنساني ومن أجل إحلال السلم والأمن في العالم، مؤكدا أن الأمن المستدام هو ركيزة التنمية المستدامة، وأن تنفيذ اللوائح الأممية يشكل ضمانا لاستعادة الاستقرار الغائب في العالم اليوم، مجددا تأكيد المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية التي تدعو إلى تصفية الاستعمار في العالم ومنح الشعوب حقها في تقرير المصير.

السفير القطري من جانبه أعرب عن تقديره الكبير لتاريخ الجزائر وحاضرها النهضوي الواعد، مؤكداً أن الزخم الذي يميز العلاقات القطرية-الجزائرية مرشح لمزيد من التطور بفضل وجود إرادة سياسية مشتركة صادقة، ودعا إلى المحافظة على الحركية الإيجابية التي يشهدها التعاون متعدد الأبعاد بين البلدين، وترقيته بكل الآليات المتاحة ليرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أشاد السفير القطري بالدعم الدائم الذي تقدمه الجزائر لبلاده قطر في مساعيها للترشح للمناصب داخل المنظمات الدولية، ونوه بالدور البارز الذي تلعبه الجزائر من أجل إحلال السلم والأمن الإقليمي والدولي، منوها بالجهود التي بذلتها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، من أجل حقوق الشعوب العربية ونصرة القضايا العادلة بطرق منصفة.

كما استعرض السفير القطري بالجائر جهود بلاده المتواصلة من أجل وضع حد لمأساة الفلسطينيين في غزة، وإدخال المساعدات، وفقا لذات البيان.