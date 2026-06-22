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الجزائر
أشاد بإسهاماتهم في تعزيز حركية المجلس و "نجاعة أدائه التشريعي والرقابي"

ناصري يكرم أعضاء مجلس الأمة للثلث الرئاسي المنتهية عهدتهم

الشروق أونلاين
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ناصري يكرم أعضاء مجلس الأمة للثلث الرئاسي المنتهية عهدتهم
مجلس الأمة (شبكات)

أشرف رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الاثنين 22 جوان، بالجزائر العاصمة، على حفل تكريم على شرف أعضاء المجلس المنتمين للمجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي المنتهية عهدتهم البرلمانية.

وأوضح ناصري بمناسبة هذا الحفل الذي جرى بحضور أعضاء مكتب المجلس، رؤساء المجموعات البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس وإطاراته أن هذا اللقاء التكريمي يأتي “عرفانا بما بذله أعضاء المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي من جهود طيلة ست سنوات من العمل البرلماني، وذلك منذ تعيينهم سنة 2020″، وفقا لما أفاد به المجلس.

ونوه ناصري بتحلي المكرمين “بروح المسؤولية والالتزام”، كما أشاد بإسهاماتهم في “تعزيز حركية المجلس والرفع من مردوديته ونجاعة أدائه التشريعي والرقابي”، وأكد بأن ما قدموه من جهود وتضحيات “سيظل محل تقدير واعتزاز”.

وأشار إلى أن عهدتهم البرلمانية تزامنت مع مرحلة وطنية “اتسمت بحركية إصلاحية مهمة، كان عنوانها دستور الفاتح نوفمبر 2020 ومسار الإصلاح المؤسساتي”، مثمنا في هذا السياق “انخراطهم الصادق في تطوير الأداء البرلماني وخدمة المصلحة العليا للوطن، والتي تظل مسؤولية تتجاوز المناصب والمهام”.

وأعرب ناصري عن تمنياته إلى أعضاء المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي المنتهية عهدتهم البرلمانية بالتوفيق في مساراتهم المقبلة، ومواصلة الإسهام في خدمة الوطن ومصالحه العليا.

من جهته، ثمن رئيس المجموعة، ساعد عروس، المبادرة التكريمية التي أقرها رئيس مجلس الأمة، والتي تجسد “قيم الوفاء والتقدير تجاه من خدموا المؤسسة وأسهموا في أداء رسالتها”، مستحضرا “الثقة التي حظي بها أعضاء المجموعة إثر تعيينهم سنة 2020 من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

وأكد عروس حرص أعضاء المجموعة على “تجسيد هذه الثقة من خلال الإسهام، إلى جانب زملائهم من مختلف الحساسيات السياسية، في مواكبة مسار الإصلاحات الوطنية ودراسة وإقرار النصوص التشريعية والإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد”، وفقا للبيان.

وأقيمت مراسم هذا الحفل على شرف كل من السادة عمار عبد الحميد ماحي باهي، ساعد عروس، محمد بوزيان، محمد بلحاج، أحمد بناي، بلقاسم عبد العالي، نور الدين تاج، عمر دادي عدون، عبد المجيد بن قداش، الحاج نور وميلود حنافي.

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