ناصري يكشف عدد المشاريع الموضوعة حيز الخدمة خلال 2021

قال وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، أنه تم وضع حيز الخدمة 344 كلم من الطرق الجديدة و36 منشأة فنية خلال 2021 .

وأوضح ناصري، السبت، في كلمة ألقاها خلال اليوم دراسي حول “الابتكار في معاينة ومتابعة منشات الطرق والمطارات”، أنه “بالرغم من نقص الميزانية، إلا أن مصالحنا اللاممركزة الممثلة بمديريات الأشغال العمومية والجزائرية للطرق السيارة، قامت بتسليم ووضع حيز الخدمة خلال هذا العام 344 كلم من الطرق الجديدة و36 منشأة فنية”.

كما تم فتح مسارات بطول 1385 كلم وتعبيد 504 كلم من الطرقات في إطار تأمين الحدود البرية وتطويرها، يضيف الوزير.

وأضاف ناصري أنه بالنسبة لصيانة الطرق، تم تعبيد 2000 كلم منها 430 كلم من الطرق الوطنية و590 كلم من الطرق الولائية و970 كلم من الطرق البلدية إضافة إلى وضع الإشارات على 20 ألف كلم من الطرقات والقيام بعملية الخبرة والصيانة على مستوى 66 منشأة فنية

ويعكف القطاع على انجاز برنامج “مهم” يشمل انجاز وعصرنة الطرق السيارة ومنافذها الخاصة وازدواجية الطرق والطرق الاجتنابية على طول 2542 كلم إضافة إلى 3890 كلم في إطار برنامج تأمين وتطوير الحدود البرية، يقول الوزير.

وفي هذا السياق، أبرز ناصري ضرورة التحكم في المشاريع بطريقة “فعالة وخالية من النقائص” وذلك لضمان الجودة على جميع المستويات مؤكدا أن القطاع يمثل “ناقلا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

كما دعا ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في هذا المجال إلى توسيع مشاريعهم لتتناسب مع قدراتهم وخبرتهم المكتسبة وإلى تصدير خدماتهم نحو البلدان الأفريقية على وجه الخصوص.