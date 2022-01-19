ناصري يكشف عن موعد إصدار الجزء الثاني من دفاتر الشروط النموذجية

كشف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري عن مسعى دائرته الوزارية لإصدار جزء ثاني من دفاتر الشروط النموذجية في الأسابيع القادمة وذلك بغية تفادي تعطل الكثير من الإجراءات الخاصة بالمشاريع.

وعلى هامش زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة, الثلاثاء، اغتنم الوزير فرصة استماعه لعرض حول المشاريع ذات الصلة بقطاعه والتي تستهدف مناطق الظل، ليوضح أن “الجزء الثاني من دفاتر الشروط النموذجية سيتم إطلاقه قريبا للعمل به من طرف مدراء قطاعه المحليين عبر 58 ولاية”.

وذكر أن العملية كانت بدايتها في الأشهر الماضية، حيث تم إعداد دفاتر نموذجية من الناحية التقنية لتوحيد هذا الجانب وعدم التخبط في تعطل إجراءات تجسيد المشاريع، مشيرا إلى أنه تم ملاحظ، في الآونة الأخيرة, أن “بعض من أصحاب المشاريع يضعون شروط تعجيزية في اختيار مؤسسات الإنجاز أو مكاتب الدراسات”.

وأضاف ناصري، أن “هناك من أصحاب المشاريع (القائمون على قطاعه محليا) من يضعون، قبل بداية مرحلة الاختيار لمؤسسات الإنجاز أو مكاتب الدراسات، شروطا لا يمكن تحقيقها على الميدان، وهو الأمر الغير مقبول بتاتا”، كما قال.

وقام الوزير خلال زيارته للجلفة بإعطاء إشارة انطلاق ازدواجية مقطع الطريق السريع الذي يربط هذه الولاية بالأغواط، على مسافة 64 كلم.