ناصري ينوه بتوافق الرؤى بين الجزائر ومصر حول القضية الفلسطينية

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الاحد، 27 جويلية، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، مختار جميل توفيق وريدة، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببلادنا.

رئيس مجلس الأمة ذكّر بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر ومصر، والتي شكلت على الدوام نموذجًا في التضامن والتعاون، مؤكّدًا أن هذا الرصيد التاريخي المشترك هو ما يجعل العلاقات بين البلدين متميزة، وأن البلدين يفتخران بتاريخهما المشترك ولهما أمل في المستقبل، وفقا لما أفاد به المجلس.

كما أبرز ناصري الديناميكية التي تعرفها العلاقات بين البلدين، والمتجسدة عبر الحرص المشترك الذي يوليه رئيسا البلدين لتعزيز روابط الأخوة، والارتقاء بالتعاون البيني في شتى المجالات وتوسيعه وتوطيده، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

وأكد ناصري على أهمية دفع آليات التعاون الثنائي، عبر تفعيل أطر التشاور والتنسيق على مختلف المستويات، وتكثيف العمل المشترك لتطوير التعاون الاقتصادي في إطار مبدأ رابح-رابح، وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصة على ضوء ما يتيح قانون الاستثمار وقانون المناجم من امتيازات.

وبخصوص القضايا الإقليمية والدولية، نوّه رئيس مجلس الأمة بـتوافق الرؤى بين الجزائر ومصر حول العديد من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدّداً على ضرورة تكثيف العمل لإنهاء الإبادة والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وعلى أهمية التنسيق داخل المحافل الدولية من أجل تمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رئيس مجلس الأمة ذكر كذلك “بثوابت الدبلوماسية الجزائرية القائمة على مبدأ احترام سيادة الدول والسعي للحل السلمي لكل النزاعات انطلاقا من قناعتها بأن الأمن والاستقرار هما أساس ضمان التنمية والازدهار”.

كما ذكر أيضا بأهمية التنسيق بين البلدين في إطار السعي نحو حلحلة الأزمات التي تعيشها القارة الافريقية، بوساطة ومساعي افريقية، مذكرا بضرورة العمل على اصلاح منظمة الأمم المتحدة وتمكين القارة من مقعد دائم في مجلس الأمن، يضمن الدفاع عن مصالح شعوبها.

السفير المصري من جانبه عبر عن تقديره لجودة العلاقات الثنائية، وعن التعاون الكبير الذي لقيه خلال فترة أداء مهامه بالجزائر. كما أشاد بـتوفر الإرادة السياسية لدى قائدي البلدين من أجل رفع التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي الى درجة الامتياز، في مختلف المجالات، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

كما ذكر بالتحديات الكبرى التي تواجهها الدول الوطنية، في الحفاظ على سيادتها واستقلالية قرارها في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة والمتضاربة، حسب المصدر ذاته.