ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: تعلمت الكثير عن الإسلام بجامع الجزائر (فيديو)

كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، أنه تعلم الكثير عن الإسلام بجامع الجزائر.

ونشر بوينو تغريدة عبر حسابه على تويتر، أرفقها بفيديو من داخل جامع الجزائر.

وكتب: “أواصل زيارتي للجزائر. تجربة روحية لا مثيل لها اليوم في مسجد الجزائر، حيث تشرفت باستقبال رائع”.

وأضاف: “تعلمت الكثير عن الإسلام، دين التسامح وصفح الجميل”.

وقال في الفيديو من أمام المحراب أن هناك 5 شمسيات على حائطه تمثل الأركان الخمس للإسلام والصلوات أيضا.

يذكر أن جامع الجزائر الذي يجمع طابعه المعماري بين الحداثة والتراث، صنف عام 2021 كأفضل تصميم معماري عالمي، وهو يمثل بكل تفاصيله، المرجعية الدينية، في ظل تصارع الأفكار والمذاهب.

وليس الانجذاب إليه غريبا، فقد صُمّم ليكون مركزا متكاملا يتيح لزائره متعة روحية وبصرية، وليس لآداء الصلوات فحسب.

الناطق باسم الاتحاد الأوروبي يزور الجزائر

وشرع بوينو، الإثنين 16 جانفي 2023، في زيارة إلى الجزائر، حيث دعا متابيعه إلى ترقب تفاصيل رحلته عبر حساباته على تويتر وإنستغرام.

وقال في تغريدة باللغة العربية: “راني جاي انزوركم”.

وخلال زيارته للجزائر ظهر بوينو بملعب نيلسون مانديلا ظهر بوينو مرتديًا قميص ”الزلّيج”، برفقة سفير الاتحاد الأوروبي.

وللإشارة، تم تعيين لويس ميغيل بوينو متحدثا جديدا باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبذلك، أصبح أول شخص يتولى منصب مسؤول إعلام إقليمي ليعمل كمتحدث رسمي باللغة العربية.