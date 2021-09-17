قال حافظ الكرمي المسؤول الإعلامي في هيئة علماء فلسطين في الخارج، إن النظام المغربي (المخزن) سعى إلى حرق ورقة حزب العدالة والتنمية بثلاثة قضايا أساسية، بعد أن أنتهت مهمة توظيف الحزب لمواجهة انتفاضة الشارع.

وحسب هذا الناشط المقيم في بريطانيا، فالمخزن مرر قرارات التطبيع وفرنسة التعليم وزراعة الحشيش، عبر حزب العدالة والتنمية في فترة قيادته الحكومة، وجاء محطة الانتخابات، للتخلص منه نهائيا.

المخزن هو من قال كلمته في انتخابات المغرب وليس الشعب

قال الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عزام سلطان التميمي، تعليقا على نتائج الانتخابات في المغرب إن المخزن من قال كلمته وليس الشعب.

وأضاف التميمي، خلال لقاء صحفي عبر قناة الحوار الفضائية، أنه في الدول الديمقراطية يتم تداول عبارة أن الشعب قال كلمته بعد كل انتخابات لكن في الحالة المغربية فالمخزن هو من قال كلمته.

وأوضح المتحدث أن المخزن أراد أن تجري الأمور وفق مخططاته وهو ما حدث بالتفصيل.

وأرجع التميمي الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات إلى سببين أولهما سوء الادراة التي عانى منها في كل الملفات من الانبطاح إلى التطبيع إلى قبوله أن يصبح واجهة لكل ما هو سيئ في المغرب.

وأضاف الدكتور التميمي أن العامل الثاني لسقوط حزب العدالة والتنمية هو عزوف قواعد التيار الاسلامي عن المشاركة في الانتخابات.