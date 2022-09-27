ناموا ولم يستيقظوا.. وفاة 3 أطفال أشقاء تباعاً في فلسطين

في واقعة غريبة هزت القلوب، وأثارت العديد من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، توفي 3 أطفال أشقاء تباعا في فلسطين.

وبحسب ما أوردت تقارير إخبارية فقد شهدت مدينة طوباس بالضفة الغربية فاجعة حقيقية، حيث فقد فادي عبد الرازق وزوجته أطفالهما الثلاثة في غضون أسابيع، وعلى حد قولهم فإن الأطفال “ناموا ولم يستيقظوا”.

وأضافت التقارير إن الوالدين فقدا إبنهما جود بعمر شهر، ليفقدا بعدها بأسبوع طفلتهما ياسمين ذات الأربعة أعوام، ويوم السبت طفلهما نمر، عن عمر ناهز 5 سنوات.

وقال عم الأطفال إن شقيقه وزوجته أجريا قبل أيام كافة الفحوصات لطفلهما نمر خوفا عليه من أن يحدث له ما حدث لشقيقيه، غير أن نتائج كافة الفحوصات جاءت طبيعية.

وأوضح بأن العائلة تنتظر نتائج فحص الجينات، وهو فحص يأخذ وقتاً أطول من باقي الفحوصات التي تم إجراؤها”، لافتا أن توقعات الناس هو وجود سحر أو عين.

وأضاف: “لقد غادرَنا طيرُنا الثالث قبل صدور نتائج الفحص”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

في ذات السياق أكد محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، فتح تحقيق لمعرفة أسباب وفاة الأطفال، التي حيرت الجميع، وسيعلن عن نتائجه فور الانتهاء منه.

وقال مدير المستشفى محمد سمارة، إن الطفلين لم يشتكيا من أي أمراض، ونتائج تشريح جثمان الطفلة ياسمين كانت طبيعية، ولا توجد أي أعراض مرضية.