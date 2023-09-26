ناميبيا تجدّد دعمها لكفاح الشعب الصحراوي المشروع

جدّدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية ناميبيا، دعم بلادها المبدئي لكفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل الحرية، مؤكدة ثبات موقفها إلى جانب حقّ الصحراويين في تقرير المصير.

جاء ذاك خلال لقاء جمع الوزيرة الناميبية نيتومبو ناندي-ندايتواه، مع نظيرها الصحراوي محمد سيداتي، على هامش مشاركتها في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت نيتومبو إن “ناميبيا عانت من حرمان شعبها من حقه في الحرية، وبالتالي فموقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، موقف ثابت ويحظى بإجماع كل القوي السياسية في البلاد”، على حدّ قولها.

وناقش الوزيران خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. كما تمّ التطرق إلى آخر مستجدات القضية الصحراوية.

بوليفيا تؤكد دعمها لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير

ويوم السبت، أكد نائب وزير خارجية بوليفيا فريدي ماماني ماتشاكا، دعم بلادها لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد التقى المسؤول البوليفي وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تم التطرق إلى آخر مستجدات القضية الصحراوية، وقضايا أخرى.

ويقود سيداتي وفد الجمهورية الصحراوية في الجمعية العامة، مرفوقا بممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة سيدي محمد عمار، ومسؤولين آخرين.