نانت يعاقب المصري مصطفى محمد بسبب رفضه دعم المثليين

قرّر نادي نانت الفرنسي معاقبة لاعبه المصري مصطفى محمد الذي رفض المشاركة في حملة رابطة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.

وأكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن إدارة نانت، قرّرت تسليط غرامة مالية، على اللاعب المصري، مع عدم استبعاده من المباريات المقبلة، بعد رفضه المشاركة أمام تولوز، في مباراة الجولة الـ35 التي شهدت ارتداء اللاعبين لقمصان تحمل ألوانا داعمة للمثليين.

وكان مصطفى محمد قد أكد أنه يحترم كافة الاختلافات والمعتقدات ولكن يجب على الجميع أن يحترم معتقداته أيضا.

وأضاف اللاعب المصري، عبر حسابه على “تويتر”: “نظرا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة.. آمل أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم الجدال حول هذا الأمر”.