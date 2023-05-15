-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نانت يعاقب المصري مصطفى محمد بسبب رفضه دعم المثليين

عمر سلامي
  • 988
  • 0
نانت يعاقب المصري مصطفى محمد بسبب رفضه دعم المثليين
أرشيف
مصطفى محمد

قرّر نادي نانت الفرنسي معاقبة لاعبه المصري مصطفى محمد الذي رفض المشاركة في حملة رابطة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.
وأكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن إدارة نانت، قرّرت تسليط غرامة مالية، على اللاعب المصري، مع عدم استبعاده من المباريات المقبلة، بعد رفضه المشاركة أمام تولوز، في مباراة الجولة الـ35 التي شهدت ارتداء اللاعبين لقمصان تحمل ألوانا داعمة للمثليين.

وكان مصطفى محمد قد أكد أنه يحترم كافة الاختلافات والمعتقدات ولكن يجب على الجميع أن يحترم معتقداته أيضا.

وأضاف اللاعب المصري، عبر حسابه على “تويتر”: “نظرا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة.. آمل أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم الجدال حول هذا الأمر”.

مقالات ذات صلة
أسيك ميموزا يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة

أسيك ميموزا يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة

كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. هذا ما قاله مدرب المغرب عن مواجهة مالي

كان الجزائر لأقل من 17 سنة.. هذا ما قاله مدرب المغرب عن مواجهة مالي

هالاند يتوّج بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي

هالاند يتوّج بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي

نادي ليون الفرنسي يريد آدم زرقان لأربعة مواسم

نادي ليون الفرنسي يريد آدم زرقان لأربعة مواسم

نور الدين مرسلي ضيف شرف النسخة الأولى لماراطون سيدي بلعباس

نور الدين مرسلي ضيف شرف النسخة الأولى لماراطون سيدي بلعباس

بالفيديو.. ممر شرفي للحكم الإسباني الشهير لاهوز قبل اعتزاله

بالفيديو.. ممر شرفي للحكم الإسباني الشهير لاهوز قبل اعتزاله

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد