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نانسي بيلوسي: أريد أن ألكم ترامب وأدخل إلى السجن

جواهر الشروق
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نانسي بيلوسي: أريد أن ألكم ترامب وأدخل إلى السجن
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رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها تأمل أن يأتي الرئيس دونالد ترامب إلى مجمع الكابتول حتى تتمكن من “ضربه” حتى وإن كلفها ذلك الدخول إلى السجن.

جاء هذا التصريح في نوفمبر من العام الماضي حين اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونغراس، حيث عبّرت بيلوسي عن غضبها منه ورغبتها في لكمه.

والتقطت ابنة رئيسة مجلس النواب، المخرجة الوثائقية، ألكسندرا بيلوسي، هذه اللحظة في مقطع فيديو تم تصويره لـ ” إتش بي أو” وحصلت عليه “سي إن إن” لأول مرة، وتم بثه بعد ساعات قليلة من قيام لجنة مجلس النواب المختارة بالتحقيق في الهجوم على مبنى الكابتول من طرف أنصار ترامب، بتشغيل مقاطع أخرى من اللقطات خلال جلسة الاستماع التاسعة.

وأظهر مقطع آخر لبيلوسي، وهي تتحدث إلى موظفيها عندما بدأت مجموعة من الأشخاص اقتحام الكونغراس، وكما ظهرت تيري ماكولو، مديرة مكتب بيلوسي، وهي تبلغها أن جهاز الخدمة السرية “ثنى” ترامب عن القدوم إلى الكابيتول للانضمام إلى مؤيديه، وقالت مديرة المكتب من خلال تسجيل مصور “لقد أخبروه أنهم لا يملكون الموارد اللازمة لحمايته هنا”. لذلك “في الوقت الحالي، هو لن يأتي، لكن هذا يمكن أن يتغير”.

وأجابت بيلوسي قائلة: “آمل أن يأتي”. مضيفة “أريد أن ألكمه، هذه هي لحظتي، لقد كنت أنتظر هذا لتعديه على أراضي الكابيتول، أريد لكمه خارجا، وسأذهب إلى السجن، وسأكون سعيدة”.

كما أظهر الفيديو الذي بثته شبكة “سي إن إن” مقاطع أخرى، مماثلة لتلك التي تم عرضها خلال جلسة الاستماع ، تظهر بيلوسي وزعماء آخرين في الكونجرس وهم يسعون للحصول على المساعدة، حيث كان مبنى الكابيتول تحت الحصار، وفقا لموقع” أن بي سي نيوز”.

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