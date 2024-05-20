نانسي عجرم في ورطة بسبب فريد الأطرش!

وجدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نفسها في ورطة حقيقية بعد استخدامها لحن أغنية لفريد الأطرش، في إعلانها الأخير الذي روجت فيه لإحدى شركات “الآيس كريم”.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أعلن فيصل فريد الأطرش، الوريث الوحيد للفنان الراحل، عن مقاضاة نانسي عجرم، على خلفية إعلانها الأخير الذي استخدمت فيه لحن أغنية “أنا وأنت ولا حد تالتنا”.

وقال حسام لطفي، محامي وريث فريد الأطرش، في بيانٍ صحافي، أن “نانسي عجرم والشركة المنتجة للإعلان، لم يحصلا على موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية ساسيرو، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع وإعادة النشر”.

وأوضح أن “الشركة المنتجة للإعلان، كان عليها الحصول على موافقة ورثة الملحن مثلما حصلت على موافقة ورثة مرسي جميل عزيز”.

وأضاف: “المنتج محسن جابر، لا يمتلك الحق أساساً في التصرف في أي مصنف فني يتعلق بفريد الأطرش، ولن نتراجع عن المسار القانوني”.

المحامي حسام لطفي: ما كان على مدير أعمال #نانسي_عجرم ان يتورط ويسمح لها بالغناء لـ #فريد_الاطرش من دون موافقة الورثة وبالتالي هناك جريمة جنائية وتعويض مدني! pic.twitter.com/CegmJFloqR — 📡 𝕏 رادار 𝕏 📡 (@Tweets_Radar) May 19, 2024

من جانبه أرسل جي جي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم لوسائل إعلام صورة ضوئية من تصريح الرقابة على المصنفات الفنية، مؤكداً أن “نانسي غنت الأغنية بعد اطلاعها على التصريح أولاً”، إذ أن موقفها صحيح، ولم تعتدِ على حقوق الملكية الفكرية”.

وأصدر فيصل بياناً يدافع فيه عن حقوقه جاء فيه: “يعلن فيصل فريد الأطرش الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش أن الإعلان المتاح حالياً بصوت الفنانة نانسي عجرم باستخدام أغنية (أنا وانت ولا حد تالتنا) يعقد المسؤولية الجنائية عن تعدٍ على الحق الأدبي، فضلاً على أنه جرى من دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين (ساسيرو) أو الشركة المصرية المدنية وناشري الموسيقى (ساسم) بوصفهما تملكان الحقوق المدنية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي، وإعادة النشر.

ووضّح فيصل الأطرش تفاصيل موقفه القانوني لـصحيفة “الشرق الأوسط”، قائلاً: “بما أنني الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، فُوجئت باستغلال أغنية عمّي في إعلانٍ تجاري، من دون حق، إذ لم يجرِ التواصل أو التفاوض معي، وحينما استفسرت من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية المنوط بها إعطاء حقوق الاستغلال للمصنفات الفنية المسجلة لديها، أخبروني بأنهم لم يعطوا تصريحاً للفنانة نانسي عجرم أو الشركة المعلنة؛ لذلك مارست حقي القانوني بالاتفاق مع الجمعية”.

وأكد محامي وريث فريد الأطرش أن أسرة الفنان السوري تكنّ الاحترام لنانسي عجرم، لكن ما كان يجب على مدير أعمالها استغلال حقوق الأغنية من دون أن يأخذ حقوقاً بالطرق القانونية السليمة.