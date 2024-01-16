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نانسي عجرم وإليسا يورطان أستاذة علم نفس بأشهر جامعات مصر.. ماذا حدث؟

جواهر الشروق
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نانسي عجرم وإليسا يورطان أستاذة علم نفس بأشهر جامعات مصر.. ماذا حدث؟
الفنانتان اللبنانيتان نانسي عجرم وإليسا

كشفت تقارير إخبارية أن أستاذة علم نفس بأشهر جامعات مصر تواجه ورطة حقيقية بسبب الفنانتين اللبنانيتين نانسي عجرم وإليسا.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد استعانت الأستاذة بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية  بمقتطفات من أغنيتين للمطربتين نانسي عجرم وإليسا، ضمن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول بمادة علم النفس، ما أثار جدلا واسعا، دفع بإدارة الجامعة للتحقيق في الموضوع.

وأدرجت أستاذة مادة علم النفس الشخصي في قسم علم النفس، أجزاء من الأغنيتين لطلاب المستوى الأول، بهدف تطبيق نظريات حول كلمات أغانيهما الشهيرتين “حبك سفاح” و”حالة حب”.

وتضمن الامتحان عدة أسئلة اختيار من متعدد، وجاء نص السؤال في الامتحان: “قالت الفنانة نانسي عجرم في أغنية “حبك سفاح”. علشانك ممكن أعيش أسبوع مبكلش ولا أشرب”، وتساءلت أستاذ المادة عن مدة تطابق ذلك، أو اختلافه مع أحد علماء علم النفس الذي وضع نظرية “الاحتياجات”.

وتضمن الامتحان سؤالاً آخر لنفس المادة مفادة “قالت الفنانة إليسا في أغنية حالة حب: وانا جنبك شايفه منك حاجة من ريحة أبويا.. يعبر الأب وفقا لنظرية العالم.. عن نموذج السند والدعم”.

واعتبر الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، أستاذ علم النفس بالكلية، أن استعانة أستاذة مادة علم النفس بأغاني نانسي عجرم وإليسا خلال امتحان نصف العام، أمر طبيعي، خاصة وأن علم النفس ذاته يستهدف ربط الدراسة بالواقع وإيجاد نوع من الترابط بين ما يتم دراسته من علوم والحياة المعيشية والواقع الذي نعيشه.

وأضاف خميس، أن مثل هذه الأسئلة، لا تعبر عن شيء غامض أو غير مفهوم مثلًا وإنما لربط الدراسة بالواقع الحياتي للإنسان.

وأشار إلى أنه طلب من أستاذة المادة إعداد رد رسمي لتوضيح رؤيتها فيما يتعلق بهذا الأمر لمناقشتها والتعرف على الدافع وراء وضع الأسئلة بهذا الشكل.

وحظي الموضوع بتفاعل واسع، كما أثار ردود فعل متباينة، بين من اعتبره استخفافا بالتعليم، ومن قال إن الأستاذة عرفت كيف تخاطب عقول الشباب بما يناسب جيلهم.

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