نبأ آخر سيّئ لـ “عوّار”

يلفّ الغموض مصير اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار في نادي روما الإيطالي، الذي انضمّ إليه في الصّيف الماضي.

وكان متوسّط الميدان عوّار (25 سنة) قد أمضى عقدا مدّته 5 مواسم، يُمثّل خلالها ألوان نادي روما.

وتحوم الشكوك حول إقدام إدارة نادي روما وبِطلب من المدرب جوزي مورينيو، على تسريح عوّار في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

وفي تقرير لها بِهذا الشّأن نشرته صحيفة “إل كورييري دي روما” الإيطالية، الأربعاء، فإن 4 لاعبين مُرشّحون لِمغادرة فريق “الذّئاب” في جانفي المقبل، وعدّدت أسماء 6 عناصر افترضت أن الأمر يتعلّق بِبعضهم، بينهم عوّار.

وأوضحت أن المدرب مورينيو أخرجهم من دائرة الحسابات التكتيكية، أو سئم من كثرة تعرّضهم للإصابات. وأضافت أن التقني البرتغالي مستعدّ لِتكرار سيناريو سوق الانتقالات الشتوية لِجانفي 2022، لمّا طلب من إدارة نادي روما فسخ عقد لاعب، وتسريح 4 زملاء له بِصيغة الإعارة.

وبِخصوص حالة عوّار، فإنها فسّرت إدراجها له في القائمة، بِإصابته مرّتَين هذا الموسم، وغيابه لِأكثر من شهر ما بين جانفي وفيفري المقبلَين، بِسبب خوض المنتخب الوطني الجزائري لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

وسقط حسام عوّار في فخّ الإصابة شهر سبتمبر المنصرم، وأيضا في الأيّام القليلة الماضية. فغاب عن 8 مقابلات رسمية لِفريقه روما، والرّقم مُرشّح للارتفاع، لأنه ما زال يُعالج الإصابة الأخيرة.