نبأ حزين لِثلاثة لاعبين جزائريين

أمضى اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب عصر الأحد هدفا، لكن فريقه أونجي الفرنسي نزل إلى القسم الثاني.

وخسر فريق أونجي بِنتيجة (2-4) أمام المُضيّف نادي ران، لِحساب الجولة الـ 33 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل نبيل بن طالب الهدف الأوّل لِفريقه أونجي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 19.

ووفّق بن طالب في ركلة الجزاء الثانية له هذا الموسم، وبِزيّ نادي أونجي في منافسة “اللّيغ 1”.

ويملك متوسّط الميدان بن طالب رصيد 4 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، في البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

وتجمّد فريق أونجي بعد هذه الخسارة في المركز الـ 20 والأخير بِرصيد 14 نقطة، ويشغل نادي ران الرّتبة الـ 6 بِمجموع 56 نقطة.

وبِما أن النزول إلى القسم الثاني الفرنسي يشمل أندية المراكز الثلاثة الأخيرة، فإن فريق أونجي سيُغادر حظيرة النّخبة. ذلك أنّه يتأخّر عن صاحب الرّتبة الـ 17 نوادي براست ونانت وستراسبورغ بِفارق 18 نقطة، قبل 5 جولات عن إسدال السّتار (فريقا تروا وأجاكسيو بِرصيد 22 نقطة لِكليهما، في الرّتبتَين الـ 18 والـ 19، على التوالي).

ويرتبط نبيل بن طالب (28 سنة) مع نادي أونجي بِعقد تنقضي مدّته في صيف 2025، ويلعب المدافع إلياس شتي (28 سنة) للفريق ذاته حتى الـ 30 من جوان 2026، بينما تنقضي مدّة عقد المهاجم فريد الملالي (25 سنة) عند نهاية الموسم الحالي.

يبقى الآن الإشكال يدور حول مستقبل بن طالب وشتي والملالي بعد نزول فريقهما أونجي إلى الدرجة الثانية، وهل يُقرّرون البقاء أو تجديد العقد أو الرّحيل هذه الصّائفة.

للإشارة، فإن فريق أونجي ينشط في بطولة القسم الأوّل الفرنسي منذ موسم 2015-2016.