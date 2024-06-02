نبأ سيّئ لـ “قيطون” عشية مواجهتَي غينيا وأوغندا

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري كيفين قيطون مساء الأحد نبأ سيّئا، عشية خوضه مواجهتَي غينيا كوناكري وأوغندا.

ونزل فريق ماتز إلى القسم الثاني الفرنسي، عقب تعادله بِنتيجة (2-2) بعد الوقت الإضافي مع الضّيف نادي سانت إيتيان. في إيّاب مواجهتَي السد.

وكان فريق ماتز قد خسر خارج القواعد ذهابا بِنتيجة (1-2)، وهي الحصيلة العامّة التي أنزلته إلى بطولة فرنسا للدرجة الثانية.

ودخل المدافع قيطون إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 69 من عمر لقاء الإيّاب، وحينها كان فريقه ماتز مُتقدّما في النتيجة بـ (2-1). بينما شارك زميله الحارس الدولي الجزائري السّابق ألكسندر أوكيجة أساسيا.

وشهدت مباراة العودة بعد 5 دقائق فقط من انطلاقها، طرد الحكم للاعب السنيغال بابا ديالو مهاجم نادي ماتز.

ويرتبط كيفين قيطون (28 سنة) مع نادي ماتز بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026. بينما يلعب ألكسندر أوكيجة (35 سنة) للفريق ذاته، حتّى الـ 30 من جوان 2025.

وبعد هذه المباراة، سيعود كيفين قيطون إلى الجزائر، حيث سيُشارك مع المنتخب الوطني ضدّ غينيا كوناكري وأوغندا، الخميس المقبل والإثنين الذي يليه، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.