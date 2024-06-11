نبأ سيّئ لِنجم بن عكنون وخبر سارّ لِشباب قسنطينة

نجم بن عكنون قد لا يمكث طويلا في حظيرة النّخبة.

وضع نجم بن عكنون مساء الثلاثاء قدما في الدرجة الثانية، قبل جولة واحدة فقط عن اختتام فعّاليات بطولة القسم الوطني الأوّل.

وخسر النجم بِنتيجة هدف لِصفر أمام ضيفه شباب قسنطينة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة.

وبات نجم بن عكنون يجمع 32 نقطة في المركز الـ 15 وقبل الأخير، مُتخلّفا بِفارق 3 نقاط عن مولودية البيّض صاحبة الرّتبة الـ 14.

ويلعب نجم بن عكنون السبت المقبل لقاءه الأخير في بطولة حظيرة النّخبة مع المُضيّف نادي مولودية البيّض، وهو سرّ آخر وراء صعوبة مأمورية الفريق العاصمي في البقاء بِالقسم الأوّل. عِلما أن فريقا واحدا يُرافق متذّيل لائحة الترتيب اتحاد سوف إلى القسم الثاني.

ويتوجّب على النجم الفوز في البيّض لِتفادي النزول، عِلما أنه تعادل بِميدانه (1-1) مع الفريق ذاته في مواجهة الذهاب. كما أن اللقاءات وجها لِوجه هي المقياس الأوّل للتفرقة بين ناديَين لهما رصيد واحد من النّقاط.

وبِالمُقابل وفي أعلى الجدول، خطا شباب قسنطينة خطوة عملاقة نحو إحراز مركز الوصافة، بعد فوزه على نجم بن عكنون، وخسارة شباب بلوزداد بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أمام الضيف فريق جمعية الشلف.

وارتقى “السّنافر” إلى المركز الثاني بِرصيد 53 نقطة، ونزل شباب بلوزداد إلى الرتبة الثالثة بِمجموع 50 نقطة.

وفي الجولة الأخيرة، يتبارى شباب قسنطينة مع الزّائر وفاق سطيف، ويُسافر شباب بلوزداد إلى بشار لِمُواجهة شبيبة الساورة.

وكان شباب قسنطينة قد خسر أمام المضيّف شباب بلوزداد بِنتيجة (1-2) في مباراة الذهاب، وتعادل بـ (1-1) في لقاء العودة بِميدانه.

وسقطت مولودية الجزائر في فخّ الخسارة بِبسكرة أمام الاتحاد المحلّي، لِأوّل مرّة بعد 14 مواجهة في البطولة والكأس بِلا هزيمة.

بقيت الإشارة إلى أن كلّ المقابلات لُعبت بِمُدرّجات شاغرة، في قرار اتّخذه اتحاد الكرة سابقا.

نتائج المقابلات:

ا.بسكرة 0 – م.الجزائر 1

ن.بن عكنون 0 – ش.قسنطينة 1

ش.بلوزداد 0 – ج. الشلف 1

ا.العاصمة 3 – ا.سوف 0

و.سطيف 2 – ن.البارادو 1

ش.القبائل 1 – ش.الساورة 1

ا.خنشلة 2 – ن.مقرة 2

م.وهران 2 – م.البيّض 0

لائحة الترتيب:

1- م.الجزائر 62ن

2- ش.قسنطينة 53ن

3- ش.بلوزداد 50ن

4- ا.العاصمة 46ن

5- و.سطيف 45ن

6- ش.الساورة 40ن

7- ن.البارادو 39ن

8- ش.القبائل 39ن

9- ا.خنشلة 39ن

10- ج.الشلف 38ن

11- ن.مقرة 38ن

12- م.وهران 36ن

13- ا.بسكرة 36ن

14- م.البيّض 35ن

15- ن.بن عكنون 32ن

16- ا.سوف 7ن