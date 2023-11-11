نبأ طارئ بِخصوص عمّورة

أصدرت إدارة نادي سان جيلواز البلجيكي مساء السبت بيانا، تطرّقت فيه إلى لاعبها الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة.

جاء ذلك يوما قبل تنظيم مباراة فريق سان جيلواز والضّيف نادي كورتري، لِحساب الجولة الـ 14 من عمر البطولة البلجيكية.

وقالت إدارة نادي سان جيلواز إن المهاجم عمّورة مُصاب على مستوى الكتف، وسيغيب عن هذه المواجهة. دون تقديم توضيحات بِشأن مدّة علاج الدولي الجزائري، وابتعاده عن المنافسات.

وكان عمّورة قد تعرّض لِهذه الإصابة في مواجهة بروج الأحد الماضي، لكنّه عاد بعد أربعة أيّام من ذلك، وشارك أساسيا ضدّ المُضيّف نادي لاسك النمساوي، في مسابقة الدوري الأوروبي. قبل أن يُقرّر المدرب ألكسندر بليسين إعفاءه من المشاركة في لقاء كورتري.

وكثّف هذا البيان غيوم الشكوك والجدل، بِخصوص المشاركة من عدمها لِعمّورة في مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام الصّومال والموزمبيق، الخميس المقبل والأحد الذي يليه، في إطار الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.