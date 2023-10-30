نبغ في علم الكهرباء وكان ينوي تفسير القرآن (الحلقة الثانية)

ابنة شقيقة بن نبي تروي محطات من حياة مفكر الأمة

تتوقف السيدة زينب ثم تعود لتتذكر أيام خالها الخوالي، خالها المفكر مالك بن نبي، بين دمعة تأثر وابتسامة ذكرى، تقدم لنا مزيدا من حميميات رجل شغل العالم بفكره ولم نشبع منه، رغم مرور نصف قرن على رحيله، أسئلة مازالت تشغل الناس، ما علاقة هؤلاء الذين يتكلمون عن مالك بن نبي في كل المحافل السياسية والثقافية به، هل هم من المقربين، أم إنهم جعلوه مطية لمآرب أخرى؟

رجل بقيمة مالك بن نبي لا مؤسسة لشخصه ولا متحف لأعماله؟

سمعت مرة الوزير السابق، نور الدين بوكروح، يقدم مغالطة عندما يقول بأن مالك بن نبي كان فقيرا في طفولته. الفقر ليس عيبا، لكننا كنا في حالة متوسطة، وأحيانا جيدة ماديا، أفراد العائلة كانوا يكدون ويتعلمون ويعملون، مالك بن نبي تحصل على منزل في العاصمة، منحه إياه الرئيس أحمد بن بلة، الذي طلب منه الدخول إلى الجزائر، ولكن الوالي الأسبق للعاصمة الحاج يعلى طلب منه مغادرته، ولم يناقش المفكر بن نبي رغم أن المنزل الفسيح في وسط العاصمة كان يؤوي بناته وزوجته، فغادره وبحث عن منزل آخر، ولما التقى بالرئيس هواري بومدين، قرّر الرئيس أن يكتب البيت باسمه، وهو منزل يصلح ليكون متحفا لأعماله وأشيائه.

وحتى سكن والده في تبسة مازال قائما، أما بيته في باريس الذي كان باسمه فقد تم تهديمه بالكامل، وهو نفس مصير البيت الذي ولد فيه بمدينة قسنطينة.

يقولون بأن بومدين فرض عليه الإقامة الجبرية؟

مع مفكر بقيمة مالك بن نبي وبلد بتاريخ الجزائر، لا نصدق أن يحدث هذا، سواء مع أحمد بن بلة الذي كان في استقباله في القاهرة رفقة المرحوم محمد خيضر، وعندما تسلم بن بلة الرئاسة كان يجتمع به بصفة دائمة ويوميا، أو مع هواري بومدين، الذي نشط في عهده بقوة، أظن أن أطرافا أخرى في السلطة من كانت تتحرج لنشاط مفكر مثل مالك بن نبي، الدليل على أن علاقته ببومدين كانت طيبة، هو أن مالك بن نبي باشر التدريس في صالة المحاضرات بمسكنه، يومي السبت والأحد للمعربين والمفرنسين بموافقة الرئيس هواري بومدين، ولم تكن دروسا سرية كما يزعم البعض بل كانت معلنة، كما أن مشروعه حول ملتقيات الفكر الإسلامي، الذي كان أهم منظم فيه، ويحاضر فيه باستمرار، كانت تلقى الدعم الكبير من الرئيس الراحل هواري بومدين الذي حضر بعض محاضراتها، لكن ذلك لا يعني أن مالك بن نبي كان مرحّبا به، أينما حلّ وارتحل، أما أن يكون قد أجبر على الإقامة الجبرية، فذاك لا أساس له من الصحة.

الكاتب اللبناني عمر كامل مسقاوي يزعم امتلاكه وصية من مفكر العصر؟

نشك في الأمر بل وننفيه، رحيل مالك بن نبي كان مفاجئا وكان في سنواته العاصمية محاطا ببناته الثلاث وحتى والده ساعد كان حيا يرزق وفي صحة جيدة في أيام مالك الأخيرة، فما الذي يترك مالك بن نبي يكتب وصية لكاتب من الشام، وله بنات وزوجتان وأب وعائلة، وأنا شخصيا واجهت هذا الكاتب، – في 15 جانفي القادم سيبلغ 89 سنة -الذي قام بترجمة أعماله بطريقة رديئة في مناسبات عديدة في فندق الأوراسي وفي قسنطينة، وكان واضحا أن قوله بأنه يمتلك وصية للتصرف في كتابات مالك بن نبي من نسج الخيال وقد طبقها على مدار نصف قرن كامل.

البحث عن صور مالك بن نبي كالبحث عن إبرة في الصحراء، وكأن الرجل عاش في القرون الوسطى .

أنا أمتلك القليل من صوره في مصر بالخصوص، ورسائل كان يبعثها لوالده بخطه، لكن أشياء المفكر موجودة في بيته حاليا بالعاصمة، وفي بيت والده بتبسة، أما الكنز الحقيقي فهو موجود في باريس، وعلمت أن الكثير من المؤلفين الذين سافروا إلى فرنسا حصلوا على صور نادرة وضعت على الصفحات الأولى لكتبهم، ومنهم عبد الرحمان بن عمارة الذي قدّم كتابا مهما كانت عليه صورة المفكر مالك بن نبي عندما كان شابا يعيش في باريس.

كلما مرّ الوقت كلما ضاعت هذه الكنوز وتلاشت، ولحسن الحظ يوجد الآن من تعرفوا على المفكر ومازالوا على قيد الحياة، يمكنهم المساهمة في مشروع جمع أشياء المفكر.

من كان الأقرب إليه ؟

كان أقرب الناس إليه المرحوم الشيخ شيبان، وأيضا الدكتور عمار طالبي الذي تعرّف عليه منذ فترة تواجدهما في القاهرة، لكن الرجل الذي قدّم الكثير للمفكر هو الدكتور الشيخ بوعمران.

الظاهرة القرآنية كتاب فكري راقٍ ظهر في الأربعينيات، حين كان الجهل والأمية طاغيين؟

قلت لك من قبل بأن الرجل كان سابقا لزمانه، ما يحدث حاليا في أرض فلسطين من دمار وقتل همجي تحدث عنه مفكر الأمة، المشروع الذي علمت أنه كان يريد تحقيقه هو تفسير القرآن الكريم بنظرة فكرية، يُمكّن الإنسان من أن يحقق بكتاب الله نموّه كإنسان له ولأمته.

هل صحيح أن أشهرا قليلة يقضيها في أي بلد تتوج بإتقان لغته؟

المعروف عن مالك بن نبي أنه كان يتقن أربعة عشرة لغة، هذا ليس كلاما من نسج الخيال أو مبالغة، لأن مالك بن نبي كتب مؤلفا هو “آس أو آس آلجيري” باللغة الألمانية، وهو يتكلم الإنجليزية والإيطالية والإسبانية والتركية بطلاقة، إضافة إلى لغات أخرى مثل الفارسية والبرتغالية والبنغالية، أتذكر عندما التقى بالجنرال نجيب، كان هذا الأخير معجبا بلغته الإنجليزية، وكان مالك بن نبي يحث أفراد أسرته على تعلم الإنجليزية، وتولى بنفسه تعليم بناته الثلاث الإنجليزية.

هناك من يعتقد أن لغته العربية لم تكن جيدة ومع ذلك فكّر في تفسير القرآن؟

لو تعلم كم نحب ونقدس في العائلة لغة القرآن الكريم ما قلت هذا، من يكتب عن القرآن الكريم كما فعل طول حياته مالك بن نبي، لا بدّ وأن يكون متمكنا وحافظالكتاب الله، خالي كان يقدّم دروسا في القاهرة لعلماء عرب، وكان على علاقة وطيدة بالجنرال نجيب إضافة إلى الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق عندما كان الملك فيصل دون سن البلوغ والحكم، وقناة القرآن الكريم التابعة للتلفزيون الجزائري، تقدم بين الحين والآخر محاضراته المصورة بلغة عربية راقية جدا، وألقاها أمام كبار علماء العالم الإسلامي في ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر، في البيت عائلة بن نبي لا تتحدث إلا بالعربية الفصحى المهذبة وليس بالدارجة.

هل أدى مالك بن نبي فريضة الحج؟

أدى الفريضة الخامسة قبل الاستقلال، ولكن بعد الاستقلال كان كلّما قام بزيارة إلى دول الشرق الأوسط إلا وعرّج إلى الحجاز وأدى مناسك العمرة.

هل كان يكتب رسائله إلى أهله باللغة العربية؟

بل باللغة الفرنسية التي نتقنها جميعا، ولكنه يكتب في أعلى الرسالة البسملة باللغة العربية طبعا، وأثناء تواجده في مصر كان يرسل لنا رسائله وبعض الهدايا عن طريق بعض أصدقائه ومنهم بشير لعريبي وهو صحافي بالإذاعة التونسية، وتونسي آخر يدعى طيب شريف والدكتور عمار طالبي.

صالون مالك بن نبي من كان يحضره؟

في بيته الشاسع أبى إلا أن يفتتح صالون المحاضرات، تماما كما كان يفعل في باريس وفي القاهرة، كان همّه أن ينقل أفكاره إلى الجيل الصاعد، فاختار نهاية الأسبوع في ذلك الوقت، حيث كانت الجزائر تتبع نظام العطلة يومي السبت والأحد، فكان يوم السبت مخصصا للمعربين، ويوم الأحد للمفرنسين، وإضافة إلى الطلبة الجامعيين كان ضمن الدارسين أطباء ومهندسين وقضاة وصحافيين، كانت الصالة مجهزة بسبورة، وفيها مكتبة لأهم أمهات الكتب في مختلف العلوم والآداب وبكل لغات العالم.

هل احترف مهنته الحقيقية مهندسا في الميكانيكا والكهرباء ؟

ما أعلمه أنهم عرضوا عليه منصب نائب في باريس، أي أن يدخل دواليب الحكم في فرنسا، لأجل ذلك تنقل إلى فرنسا ولم يعمل أبدا بشهاداته العلمية كمهندس، وكما قلت لك عندما تم احتجازه في الخمسينات في سكيكدة، والتحقيق معه كنت رفقة والدتي نحرق وثائقه وكانت غالبيتها مليئة بالمعادلات الرياضية والفيزيائية، هناك من يؤكد أن مالك بن نبي قدم اختراعات ولم يسعفه الحظ في إنجازها،كانت له اختراعات في محلول الإكليل، كما تمكن من استخراج نوع من البنزين من التين الشوكي، كانت له أبحاث لأجل إنجاح السد الأخضر، من خلال أشجار خاصة توقف زحف الصحراء وتقاوم حرارة الجو.

يعرفه الناس كمفكر لكن اختراعاته العلمية مازالت في النسيان؟

دعني أحدثك عن تعامل خالي مع عائلته ومع والده ومعي أنا أيضا، كان أحيانا يطلب منا إحضار شيء من حوائجه، فنقوم لإحضارها، وإذا طال الأمد، سألنا عن سبب التأخير، فنقول له أننا نفتش عن مكان تواجد حاجته التي طلبها منا، فيغادر غاضبا، ويقول أنه يكره أن يبذر الإنسان وقته في التفتيش عن شيء من المفروض أنه بين يديه بقليل من النظام، كما يكره ما نسميه نحن بـ”التوانيس” أو “الرغي” الفارغ، أي أن نجتمع ونحكي في شيء لا فائدة منه، ورأيته مرّة ينسحب من دردشة بين والده وعمّه لأنه رآها غير نافعة، لقد كان يحاول أن يبني دولة حق ونظام في كل إنسان، كان يكرّر أن بناء الأمة يبدأ ببناء الفرد، أما عن النظافة فكان مضرب مثل وفي الأناقة أيضا، كان لا يخرج من البيت إلا بعد مسح حذاءه، وكان يوصي بالغسل الدائم للإبط، صحيح أن مالك بن نبي تزوّج من باريسية أصيلة ولكنه هو أيضا قسنطيني أصيل،أعطاها بأناقته واحترامه لنفسه ولمحيطه الكثير، كنا نتمتع بدخول بيته وبالنظر إليه، وهو يزن كل كلمة يقولها ويحترم كل من يقول أمامه، كان ينصحنا بأن نستمع للآخر أكثر مما نتكلم، فالعلم يأتي بالاستماع والنظر وطبعا بالقراءة وليس بالقول كما كان يكرّر أمامنا.

هل كانت له طقوس في الكتابة، هل كان يكتب أمامكم؟

بل قل هل كان لا يكتب أمامنا، لم أره في حياتي لا يحمل قلما وقصاصات ورق بيضاء، كان يسجّل حتى ثرثرتنا، يسألنا عن أشياء نظنها بسيطة وهو يراها كبيرة خاصة في زمن ما قبل الاستقلال، ومع ذلك يمكن أن نقسم كتابات وحياة مالك بن نبي عموما إلى ثلاثة مراحل وهي ما قبل الثورة وسنوات الثورة وما بعد الاستقلال، والمتصفح لكتاباته يدرك أن الرجل يكتب لمرحلة معينة.

هل امتلك مالك بن نبي سيارة؟

لم يمتلك سيارة في حياته حتى وهو مدير لجامعة الجزائر، اكتفى بسائق يوصله عبر سيارة الجامعة إلى عمله كمدير جامعة ومدير التعليم العالي، ولم يمتلك حتى رخصة سياقة، رجل وهب حياته للعلم ومنحه الله بسطة من المال طوال حياته لم تكن السيارة أكثر من وسيلة نقل وفقط.

هناك من اتهم المفكر بن نبي بانتقاده الشيخ ابن باديس وتعاطفه مع بعض المذاهب ؟

الاتهامات طالت الأنبياء، فما بالك بخالي، هناك بعض من تلامذته من تعاطفوا مع الثورة الإيرانية ومنهم رشيد بن عيسى المتواجد في اليونيسكو حاليا، لقد التقى المفكر مالك بن نبي بكل علماء المعمورة، وله صور مع جمال عبد الناصر، وعند وفاته في عام 1973 كان الحكم السائد في إيران هو حكم الشاه بهلوي ولم يكن حينها أحد يتحدث عن الشيعة، خالي كان مسلما مهموما بقضايا كل المسلمين، ومات وهو يخط كتاباته عن القرآن وعن الإسلام.

أما عن علاقته بالشيخ ابن باديس فقد عاشا في مدينة واحدة وهي قسنطينة لمدة زمنية طويلة، ولكن هجرة خالي إلى باريس قطعت العلاقة نهائيا، إلى أن انتقل بن باديس إلى فرنسا في الثلاثينات، والعائلة تقول أن خالي توجّه غاضبا إلى الفندق الكبير بباريس ووقف مخاطبا الشيخ ابن باديس قائلا: “فرنسا لن تخرج من الجزائر بالحوار، وهي لم تفتح شبابيك لبيع تذاكر الحرية؟” وغادر بعدها الشيخ ابن باديس باريس مباشرة عائدا إلى قسنطينة، ثم مات بعدها وكان حينها خالي في باريس، ولكن جميعنا يعلم ما كتبه مالك بن نبي بعد ذلك عن عبد الحميد بن باديس معتبرا إياه رائدا للنهضة، وخالي هو من كتب مقدمة مجلد ابن باديس الذي ألفه عمار طالبي.

يتبع