نبيل بن طالب على أجندة ليل وستاد رين وأولمبيك مرسيليا

بعد استعادة مستواه وارتفاع أسهمه من جديد

رجحت تقارير إعلامية فرنسية إمكانية مغادرة الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، تشكيلة نادي أنجي الفرنسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، مشيرة إلى استعادته مستواه وارتفاع قيمته السوقية من جديد.

واستنادا لذات المصادر، فإن ثلاثة أندية من الليغا الفرنسية ترغب في ضم متوسط ميدان الخضر، في مقدمتها نادي ليل إلى جانب استاد رين وأولمبيك مارسيليا.

ويسعى نبيل بن طالب لبعث مشواره من جديد من خلال التنقل إلى فريق أفضل وطموح مقارنة بنادي أنجي المتواضع، الذي كان انضم إليه منذ موسمين تقريبا، خلال الميركاتو الشتوي لعام 2021 . وتمكن بن طالب في فترة وجيزة من استعادة إمكانياته والعودة بقوة لاسيما هذا الموسم، ما فتح له باب العودة أيضا لصفوف المنتخب الوطني، وهذا بعد المشاكل والفترة الصعبة التي عاشها سابقا مع نادي شالك الألماني.

وبالموازة مع استعادته لمستواه، ارتفعت قيمة نبيل بن طالب في بورصة “ترانسفير ماركت” لتجاور مبلغ 5 ملايين يورو بعد أن تراجعت لـ 1.8 مليون يورو عام 2021.

من جهته، حدد نادي أنجيه سعر بيع بن طالب خلال فترة الانتقالات الشتوية بمبلغ يتراوح بين 7 و10 ملايين يورو، وفقا لما أوردته المجلة الرياضية الفرنسية “أونز مونديال”.