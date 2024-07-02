نبيل بن طالب يريد العودة للملاعب من بوابة الدوري الانجليزي أو الإسكتلندي

على خطى الدنماركي إيريكسون..

يراهن الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، الذي تعرض نهاية الشهر المنصرم إلى أزمة قلبية استدعت دخوله الإنعاش وخضوعه إلى عملية جراحية، على مواصلة ممارسة كرة القدم على أعلى مستوى، بحسب ما أكدته عديد التقارير الصحفية.

وبالرغم من الوضعية الصحية الخطيرة التي مر بها نبيل بن طالب، في الـ18 جوان الماضي، عندما تعرض لنوبة قلبية أدخلته الإنعاش يرفض الدولي الجزائري الانسحاب من عالم كرة القدم، ويصر على الاستمرار رغم العملية الجراحية الدقيقة التي أجراها من أجل زراعة منظم لدقات القلب ومضاد للرجفان.

ووفقا لذات التقارير الصحفية، فإن متوسط ميدان “الخضر”، الذي يرفض فكرة اعتزال كرة القدم، يريد السير على نهج الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، زميله السابق في توتنهام، الذي عاد للعب بعد أزمة قلبية حادة كادت تودي بحياته منذ سنوات مضت.

في نفس السياق، كشف الإعلامي حفيظ دراجي أن نبيل بن طالب يدرس إمكانية العودة إلى الملاعب من بوابة أحد الدورين، الإنجليزي الممتاز أو الأسكتلندي، على اعتبار أن كلا البلدين يسمحان باللعب لمن يمتلكون منظما لدقات القلب.

لاعب وسط منتخب الجزائر يفضل حاليا التركيز على العلاج المكثف الذي يخضع له على أن يحدد مستقبله الاحترافي في ما بعد عند التأكد من تعافيه بشكل كامل واسترجاعه للياقته البدنية.

من جهة أخرى، وبالنظر لحالته الصحية، فإن بن طالب سيغيب بصفة رسمية عن التربص القادم للمنتخب الوطني المقرر شهر سبتمبر القادم، والذي سيباشر خلاله تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، في انتظار التعرف على الموقف الرسمي للاتحاد الجزائري بشأن إمكانية استدعاء اللاعب مستقبلا إلى المنتخب الوطني وهو يحمل منظم دقات القلب، لاسيما في حالة ترسيم عودته إلى الميادين.