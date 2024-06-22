نبيل بن طالب يواصل العلاج بمستشفى ليل ويتجاوز مرحلة الخطر

طبيب الخضر في اتصالات يومية مع طبيب ناديه ليل الفرنسي

كشفت مصادر الشروق أن الحالة الصحية للاعب الخضر نجم نادي ليل الفرنسي نبيل بن طالب في تحسن مستمر، وهو متواجد في مستشفى ليل الجامعي، حيث يواصل العلاج بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، الثلاثاء الماضي.

وحسب مصادر متطابقة فإن اللاعب نبيل بن طالب ومباشرة بعد دخوله إلى المستشفى، تم التكفل به ووضعه في العناية المركزة، تحت إشراف أطباء من المستشفى، وطبيب نادي ليل الفرنسي، وبعد أكثر من 96 ساعة من العلاج المكثف استعاد اللاعب عافيته، وتجاوز مرحلة الخطر مع منع الزيارات من أجل أن يستعيد اللاعب عافيته، نفس المصدر أكد أن طبيب المنتخب الوطني الجزائري في اتصالات يومية مع طبيب نادي ليل الفرنسي لمعرفة تطورات حالته الصحية، مؤكدا له دعم الإتحاد الجزائري وكل الجزائريين للدولي الجزائري، إلى غاية شفاء اللاعب من الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها.

ومن المنتظر أن يزور وفد من الإتحاد الجزائري في الساعات القادمة اللاعب بن طالب والوقوف معه في هذه الظروف الصعبة.

وكان نادي ليل الفرنسي قد أصدر بيانا مقتضبا يوم الأربعاء المنصرم، قال فيه: “يفيد نادي ليل بأن نبيل بن طالب كان ضحية لأزمة صحية طارئة مساء الثلاثاء 18 جوان، وتم نقل اللاعب على الفور إلى مستشفى ليل الجامعي لتلقي العلاج وحظي بالرعاية اللازمة”.

وأضاف: “يرافق نادي ليل نبيل (بن طالب) قدر الإمكان خلال هذه المحنة ويقدم له كل دعمه. ويدعو النادي أيضا إلى احترام أكبر للحياة الخاصة للاعبيه”، ولم يخرج النادي الفرنسي ببيان آخر لاستبيان مدى تطور الحالة الصحية للنجم الجزائري، الذي حظي بدعم وتضامن واسعين في عالم الكرة القدم.

وفي نفس السياق أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن حالة بن طالب، استنادًا إلى شهادة أفراد من عائلته ومقربين منه، إنها عرفت تحسنًا ملحوظًا واستقرارًا خلال الساعات القليلة الماضية، ما يعد خبرًا سارًّا بالنسبة لكل الجزائريين.

وقالت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها: “استنادًا إلى العديد من المصادر، الأخبار الأخيرة بخصوص الحالة الصحية لبن طالب مطمئنة لدرجة كبيرة”، وأضافت: “أفراد من عائلته ومقربون منه ومسؤولون في نادي ليل توافدوا على المستشفى الجامعي لليل، من أجل الاطمئنان على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا”.

وإذا لم تعط الصحيفة الفرنسية أي تفاصيل بخصوص طبيعة الوعكة الصحية للاعب الخضر أو مدى تطورها، فإن مصادر متطابقة تؤكد بأن بن طالب تجاوز مرحلة الخطر، لكنه بحاجة إلى مواصلة العلاج والخضوع إلى فحوصات معمقة خلال الفترة المقبلة، وقد يطول الأمر قبل التشخيص النهائي لحالته الصحية.

ويعد نبيل بن طالب البالغ من العمر 29 سنة من أقدم اللاعبين الخضر حاليًّا، حيث استدعي لأول مرة شهر مارس من عام 2014، بسّن الـ19 عامًا و3 أشهر و9 أيام، عندما كان لاعبًا في نادي توتنهام الإنجليزي، وخاض بن طالب منذ ذلك التاريخ 52 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف، وأبرز محطاته مع “الخضر” كانت المشاركة في كأس العالم 2014 بالبرازيل.