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رياضة
ألحق أول هزيمة بالنجم التايلاندي ناكروب فيرتكس

نبيل عنان موهبة كبيرة في الملاكمة التايلندية

ط. بوغراب
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نبيل عنان موهبة كبيرة في الملاكمة التايلندية

اكتشف عشاق الرياضات القتالية موهبة جزائرية، أبهرت كل متتبعي الملاكمة التايلندية، ويتعلق الأمر بنبيل عنان، الذي أطاح ببطل العالم ونجم الرياضة التايلندي ناكروب فيرتكس، حيث حقق المقاتل الجزائري، الفوز ضد خصمه التايلندي، صاحب السجل الخالي من الهزائم في بطولة “ون” بأربعة انتصارات في تخصص الملاكمة التايلاندية.

وضمن عرض 32 Fights Friday ONE، ليلة الجمعة، شهدت الجولة الأولى سيطرة واضحة لعنان من خلال طريقة قتاله، قوة اللكمات والركلات التي كان يوجهها إلى البطل التايلندي، وهو ما سمح له بأخذ فارق طويل من النقاط، التي رسمته بطل السهرة في المنافسة.

وبهذا الانتصار، يكون المقاتل عنان قد حقق أول فوز في ثاني قتال بمنظمة “ون”، بعد أن سبق له الخسارة في اللقاء الأول ضد بطل العالم للكيك بوكسينغ وزن ذبابة، سوبرلك كياتمو.

كما رفع المقاتل الجزائري، نبيل عنان رصيده الاحترافي الإجمالي إلى 34 انتصاراً مقابل 5 هزائم.

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