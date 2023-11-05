نبيل فقير يجدّد دعمه للشعب الفلسطيني

جدّد لاعب ريال بيتيس، نبيل فقير، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة في قطاع غزة.

وقال فقير في تصريحات له بعد مباراة ناديه بيتيس و ريال مايوركا: ” أريد أيضا أن أتذكر الشعب الفلسطيني الذي يعيش أوقاتا عصبية.. أريد أن أقدم لهم كل دعمي..”.

🎙~ نبيل فقير – نجم ريال بيتيس: ” أريد أن أتذكر الشعب الفلسطيني الذي يعيش أوقاتًا صعبة. وأقدم لهم الدعم الكامل”.#Gaza pic.twitter.com/ujeKmPpZjM — Abokr Omar (@Abokr10) November 5, 2023

وقبل حوالي أسبوعين من الآن، كان فقير قد أعلن دعمه للشعب الفلسطيني، عبر منصة “تويتر”، حيث قال: “دعم لا محدود لشعب فلسطين وإخوتنا وأخواتنا الذين عانوا من الفصل والتمييز العرقي لفترة طويلة، لتعود العدالة والسلام”.

وعاد فقير إلى أجواء المنافسة الرسمية مع ناديه بيتيس، بغد غياب طويل بسبب الإصابة، ودخل بديلا في مباراة مايوركا، تحت تصفيقات الجماهير التي رحبت بعودته.