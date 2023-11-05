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رياضة

نبيل فقير يجدّد دعمه للشعب الفلسطيني

عمر سلامي
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نبيل فقير يجدّد دعمه للشعب الفلسطيني
ح.م
نبيل فقير

جدّد لاعب ريال بيتيس، نبيل فقير، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة في قطاع غزة.

وقال فقير في تصريحات له بعد مباراة ناديه بيتيس و ريال مايوركا: ” أريد أيضا أن أتذكر الشعب الفلسطيني الذي يعيش أوقاتا عصبية.. أريد أن أقدم لهم كل دعمي..”.

وقبل حوالي أسبوعين من الآن، كان فقير قد أعلن دعمه للشعب الفلسطيني، عبر منصة “تويتر”، حيث قال: “دعم لا محدود لشعب فلسطين وإخوتنا وأخواتنا الذين عانوا من الفصل والتمييز العرقي لفترة طويلة، لتعود العدالة والسلام”.

وعاد فقير إلى أجواء المنافسة الرسمية مع ناديه بيتيس، بغد غياب طويل بسبب الإصابة، ودخل بديلا في مباراة مايوركا، تحت تصفيقات الجماهير التي رحبت بعودته.

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